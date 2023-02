GF Vip 7, è “bigliettini Gate”: qualcuno riceve dritte dall’esterno. E’ bufera

Dopo il noce moscata gate ad Amici questa è la volta del bigliettini gate al GF Vip. A lanciare lo scoop clamoroso Amedeo Venza che ha insinuato qualcosa di davvero grave se così si può definire.

Qualcuno all’interno della Casa di cinecittà riceve dritte su come comportarsi. Di chi stiamo parlando? Beh scopriamolo insieme

Scoppia il caso bigliettini- gate al GFVIP

Amedeo Venza ha fatto sapere che qualcuno fuori dalla porta di Cinecittà darebbe dritte ad un concorrente in casa, mettendo dei bigliettini all’interno della valigia durante l’ingresso di nuovi abiti.

Nel dettaglio questa persona in questione tramite queste missive avrebbe indicazioni su chi muoversi e come nella casa. Amedeo però fa sapere che questa si tratta solo di una voce che gli è stata riportata e che lui stenta a crederci. Ovviamente per sapere qualcosa in più non ci resta altro che attendere una nuova puntata.

Chi potrebbe essere la persona incriminata?

All’interno della Casa del GF Vi spesso si è parlato di indicazioni e di mosse troppo facili da parte di alcuni concorrenti.Altre volte invece si è insinuato che i vipponi hanno con loro telefoni per comunicare con il mondo esterno ma anche per informarsi su quello che accade tra di loro.

Ovviamente sappiamo che tutto questo è impossibile e fuori regolamento eppure più di una volta è capitato che questa regola venisse messa in discussione. E’ capitato proprio di recente con Antonino quando è stato in ospedale ricoverato per circa 10 giorni.

Il concorrente è rientrato in casa quasi come se fosse informato di tutto, tanto che più di una volta se ne è uscito fuori con frasi che non avrebbe dovuto sapere. Beh, tra i possibili concorrenti che ricevuto bigliettini potrebbe esserci proprio lui…

Un altro Vippone invece che nemmeno convince è Luca Onestini. L’ex tronista è apparso diverse volte troppo sicuro di se quasi come se qualcuno lo indirizzasse con chi legare o come muoversi nella casa. Ad esempio basta pensare quello che è successo con Nikita… In