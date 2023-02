Sanremo 2023, Amadeus che colpaccio: dopo i Black Eyes Peas spunta un nome grosso

Manca davvero poco per questa nuova edizione di Sanremo 2023. Amadeus è pronto per tornare sul palco dell’Ariston e regalare assieme ai suoi ospiti grandi emozioni e soprattutto grande divertimento.Dal punto di vista degli ospiti internazionali l’unica certezza è che a cantare all’Ariston nella serata di mercoledì 8 febbraio ci saranno i Black Eyes Peas.

Per il resto, Amadeus ha confermato di essersi messo al lavoro per un’altra importante sorpresa che dovrebbe essere confermata a brevissimo. Fiorello, a proposito, ha anticipato a Viva Rai 2 che sul palco dell’Ariston dovrebbe esibirsi anche una celebre cantante di livello internazionale ma di origini italiane.

Amadeus tutto pronto per Sanremo 2023

Le parole di Fiorello hanno subito alimentato il gossip e in tanti si sono chiesti chi potrebbe essere questo artista di grande spessore con origini italiane. Tantissimi hanno subito pensato al nome di Madonna, ma non solo.

L’altro nome venuto fuori è quello di Lady Gaga che però in questo periodo è impegnata nelle riprese di Joker 2 – Folies à deux. Le altre artiste papabili di origini italiane sono per esempio Ariana Grande o LP.

Amadeus punta al colpaccio: spunta il nome di Miley Cyrus

Ma c’è ancora un’altra indiscrezione che lascia aperta un’altra porta. Pochi istanti fa Deianera Marzano ha fatto sapere che Miley Cyrus, nota cantante statunitense, è arrivata in Liguria. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe di un tempismo decisamente sospetto… In questo periodo, Miley Cyrus si trova in cima alle classifiche grazie al suo ultimo singolo, Flowers. Per lei quindi sarebbe davvero un momento importante

Il sette febbraio 2023 inizia la 73ima edizione di Sanremo. Come sempre vedremo tanti artisti italiani esibirsi sul famoso palcoscenico con la speranza di portare a casa la vittoria. Grandi presenze anche per le co-conduttrici scelte da Ama. Troviamo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.