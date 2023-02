Stefano Fiordelisi dichiara guerra al GF Vip e Signorini: clima del reality sempre più tossico

La prossima puntata del Grande Fratello Vip è attesa per l’ingresso di Ivana Mazrova. L’ex di Luca Onestini entrerà nella Casa ma a quanto pare non sarà la sola. Si è parlato infatti di un secondo ingresso ovvero quello dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa.

A tal proposito il papà di Antonella Fiordelisi, Stefano, non è per nulla felice di questo eventuale ingresso e poche ore fa ha dato via ad un lungo sfogo sui social.

Stefano Fiordelisi contro il GF Vip e gli autori

C’è da dire che non è la prima volta che il padre di Antonella interviene sui social per difendere la figlia. Stefano però in questo caso si è detto letteralmente sconvolto per quelLo che sta succedendo e per quello che potrebbe succedere. In questo momento Antonella è fragile e il suo rapporto con Edoardo è troppo altalenante. Creare un clima ancora più rabbioso e rancoroso andrebbe solo a peggiorare la loro situazione. Questo almeno è il pensiero del signor Stefano.

Gianluca tra l’altro, secondo il pensiero del Fiordalisi Senior è ancora molto interessato ad Antonella e lo ha dimostrato in questi mesi, anche quando ha incontrato Antonella a dicembre. Insomma, questo suo ipotetico ingresso nella prossima puntata sarebbe una vera e pura follia.

Il duro sfogo sui social e l’affondo al reality

“Gianluca è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”, così ha chiosato il padre di Antonella.

Il signor Stefano quindi disapprova pubblicamente la presunta decisione degli autori di far entrare nella Casa di Cinecittà l’ex fidanzato di sua figlia. Gianluca è un businessman e mental coach. Non ha mai nascosto di amare ancora la Fiordelisi, anche dopo la rottura nonostante l’ex spadista gli abbia ripetuto più volte di provare solo affetto per lui. Insomma al momento non ci resta altro che attendere cosa succederà…