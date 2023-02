Bufera contro Edoardo Donnamaria al GF Vip: la brutta frase sulle donne in carne

Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di un nuovo scivolone al GF Vip. Stavolta, l’argomento per cui è stato duramente attaccato riguarda alcune affermazioni pronunciate sulle donne un po’ in carne.

Non è la prima volta che il ragazzo compie questo genere di gaffe, tuttavia, stavolta il pubblico è sembrato davvero infuriato. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto e quale è stata la reazione del web.

Lo scivolone clamoroso di Edoardo Donnamaria al GF Vip

In queste ore, Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di una frase davvero orribile nella casa del GF Vip. Il ragazzo stava chiacchierando con alcune compagne d’avventura, tra cui c’era anche Antonella Fiordelisi. Ad un certo punto, poi, l’attenzione si è focalizzata sull’alimentazione, sul mangiare sano e tenersi in forma. In men che non si dica, poi, sono state tirate in ballo le donne un po’ in carne ed è stato allora che Edoardo ha commesso una gaffe.

Nello specifico, infatti, il ragazzo ha paragonato le donne curvy a delle auto “multiple”. I suoi toni sono stati alquanto sarcastici e dispregiativi, al punto da generare molto sgomento nel pubblico da casa. Le donne che erano insieme a lui in quel momento non hanno dato molto peso alle sue affermazioni, ma lo stesso non può dirsi per quanto accaduto sul web da parte dei telespettatori.

La reazione del pubblico e le accuse contro Edoardo

Tantissime persone si sono indignate per i termini adoperati da Edoardo Donnamaria contro le donne in carne nella casa del GF Vip. Specie l’influencer Deianira Marzano ci ha tenuto a precisare che il concorrente abbia commesso uno scivolone davvero grosso stavolta. A tal proposito, lo ha accusato di aver mancato di rispetto alle donne in generale, poiché è assurdo avere la “pretesa” di dover avere necessariamente un corpo in forma.

Deianira, poi, ha condiviso anche la foto di una splendida donna in carne ed ha alluso al fatto che Edoardo non potrebbe permettersi di stare con una donna così neppure nei sogni. Anche moltissimi utenti del web si sono trovati d’accordo con Deianira ed hanno accusato il concorrente del GF Vip di lasciar passare un messaggio totalmente sbagliato e inopportuno. Il giovane sarà messo al corrente di questo malcontento? Non resta che attendere per vedere quale sarà la sua reazione.