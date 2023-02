Wilma Goich, ecco il suo cachet guadagnato al GF Vip: cifra stellare, autori in difficoltà

In queste ore sono trapelate delle notizie in merito al cachet guadagnato da Wilma Goich durante la sua partecipazione al GF Vip. La cantante pare sia stata tra le protagoniste più pagate di questa edizione.

La donna, infatti, avrebbe addirittura “prosciugato” le casse del programma, spingendo gli autori a correre ai ripari. Adesso, infatti, non sarebbe possibile far entrare nella casa concorrenti del suo calibro, in quanto non li si potrebbe pagare così tanto. Vediamo, dunque, a quanto ammonta il suo compenso.

Ecco il cachet di Wilma Goich al GF Vip

Wilma Goich pare abbia percepito un cachet stellare per la sua partecipazione al GF Vip. A dare delle informazioni a riguardo ci ha pensato il settimanale Oggi. Nello specifico, è emerso che la donna avrebbe avuto un compenso di 8 mila euro a puntata. Si ricorda che la cantante è rimasta nella casa più spiata d’Italia per oltre cinque mesi. Per tale ragione, cercando di fare un conteggio delle puntate andate in onda, non è molto difficile risalire alla cifra complessiva da lei guadagnata.

Nello specifico, infatti, la donna avrebbe percepito un compenso pari a 145 mila euro totali. Si tratta di un ottimo gruzzoletto che la donna si sarebbe messa da parte all’età di 77 anni. inoltre, il GF Vip è stato anche in grado di dare nuovo lustro alla cantante che, ormai, era sparita dal mondo dei riflettori. Pertanto, è molto probabile che i ricavi che otterrà dalla sua partecipazione al programma saranno ulteriori.

Autori in difficoltà dopo aver pagato così tanto

Ad ogni modo, c’è da dire che, dopo aver dato un cachet così alto a Wilma Goich,, pare che il GF Vip sia stato costretto a ridimensionarsi. I concorrenti entrati di recente, e quelli che entreranno nelle prossime puntate, infatti, sono decisamente meno popolari. Questa scelta, naturalmente, è dettata anche dal fatto che non sarebbe più possibile sostenere spese simili per la produzione del programma.

Si specifica, infatti, che i prossimi ingressi sono di persone che, in effetti, di vip hanno ben poco. Nello specifico, a breve entrerà l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa e l’ex fidanzato di Nikita Pelizon, Matteo Diamante. A breve, poi, varcheranno la soglia della porta rossa, ma solo in qualità di ospiti, anche l’ex di Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Rispettivamente stiamo parlando di Martina Nasoni, che ha vinto una passata edizione del reality show, e Ivana Mrazova.