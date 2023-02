Festa da censura al GF Vip: scatta il bacio saffico tra due donne (VIDEO)

Ieri sera al GF Vip c’è stata una festa scatenata per festeggiare il compleanno di Antonino Spinalbese. Nello specifico, la produzione ha organizzato un evento con musica e tanto divertimento per consentire ai ragazzi di dimenarsi un po’.

Ebbene, il tutto si è spostato nel giro di poco tempo dal salone alla piscina al coperto. I concorrenti si sono lanciati in acqua e si sono lasciati trasportare dalla musica e, molto probabilmente, anche da qualche bicchierino di troppo. Tra due donne, infatti, è anche scappato un bacio saffico decisamente infuocato.

Festa scatenata al GF Vip: ecco cosa è successo

La casa del GF Vip ieri sera si è trasformato in un rave in quanto i concorrenti si sono cimentati in una festa davvero sfrenata. Gli animi erano particolarmente inquieti nel corso degli ultimi giorni. Ci sono stati dei litigi tra Antonella Fiordelisi ed altri protagonisti e non solo. La ragazza ed Edoardo Donnamaria hanno deciso di interrompere la loro storia, per poi riavvicinarsi, per poi separarsi di nuovo.

In merito ad Oriana e Daniele, anche i due hanno avuto un epilogo un po’ analogo. I due avevano deciso di chiudere, soprattutto per volontò della Marzoli che non se la sentiva più di stare cos’ male per Dal Moro, ma nelle ultime ore si sono riavvicinati. Ebbene, la festa in piscina è stata da collante per alcune coppie, come l’ultima citata ed ha fatto scoppiare anche la passione tra due coinquiline.

Il bacio saffico e la reazione del web

Nel bel mezzo della festa nella piscina del GF Vip, infatti, molti concorrenti si sono lasciati andare. Ad un certo punto, poi, Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono abbracciate e si sono scambiate un bacio saffico che ha reso il clima ancora più caldo. I presenti, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di incoraggiare quel momento facendo quasi un coro.

Anche il pubblico da casa è rimasto particolarmente colpito da quelle scene, in quanto in quel momento i concorrenti sembravano essersi tutti totalmente trasformati. Le discussioni avute nei giorni scorsi sembrava non ci fossero più e tutti si divertivano e andavano d’amore e d’accordo. Ad ogni modo, c’è anche chi ha un po’ condannato la trasgressione verificatasi in certi momenti. Ad ogni modo, il tuto è andato in onda a tarda notte, pertanto, non è stato necessario apportare nessuna censura.