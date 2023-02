The Voice Senior, Loredana Bertè stronca l’ospite: l’umiliazione è esagerata

Il primo febbraio è andata in onda una nuova puntata di The Vocie Senior. Come sempre anche ieri sera, tanto divertimento accompagno da qualche piccola polemica. Coloro che hanno seguito l’appuntamento sicuramente avranno notato un grande ospite che non è passato inosservato, anche per l’atteggiamento avuto da Loredana Bertè.

Stiamo parlando di Dario Gay, milanese e 62enne. Non un cantante qualunque bensì un artista che per ben due anni ha calcato il palco del Festival di Sanremo. Un musicista a tutto tondo, infatti ha anche lavorato con Enrico Ruggeri per tre anni oltre a scrivere brani per personaggi del calibro di Rita Pavone, Milva e gli O.R.O. Oggi Gay ha cambiato vita, ma continua ad occuparsi di musica.

Loredana Bertè stronca Dario Gay: cosa è successo

Dario è salito sul palco di The Voice Senior portando una canzone molto bella scritta proprio dal collega Enrico Ruggeri, Mare d’inverno. Appena iniziata l’interpretazione, il primo a girarsi è stato Gigi D’Alessio seguito poi dagli altri. L’unica a non voltarsi è stata proprio la Bertè che alla fine della performance ha spiegato i suoi motivi.

La cantante ha ammesso che questo è un pezzo molto forte alla quale lei è molto legata. E’ una canzone che secondo me va cantata un po’ parlata, un po’ intimista, troppa foga, dovresti sottrarre un po’”, ha sottolineato ancora. Loredana quindi non ha apprezzato così l’interpretazione di Gay bocciandolo definitivamente.

Chi è Dario Gay: da Sanremo ad oggi

Dario Gay ha preso parte a Sanremo nel 1990 nella sezione Nuove Proposte, arrivando in finale con la canzone Noi che non diciamo mai mai. L’anno seguente è nuovamente in concorso al Festival, nella stessa sezione, con Sorelle d’Italia. Da li la sua popolarità che lo ha portato anche a collaborare con il grande Enrico Ruggeri.

Da metà anni Novanta in poi una serie di problemi, tra cui anche familiari lo ha portato ad allontanarsi dal mondo della musica. Oggi infatti è impiegato al comune di Milano nella sezione urbanistica.