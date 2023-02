Barbara D’Urso che batosta! Tagliata fuori anche questa volta… Cosa ha perso

Non è affatto un buon periodo televisivo per Barbara D’urso che da circa due anni a questa parte continua a perdere colpi e programmi!. L’ultima stoccata è arrivata adesso, come ci fa sapere Davide Maggio. La conduttrice televisiva, come era trapelato già nei mesi scorsi sarebbe dovuta andare in onda con la prossima edizione de La Pupa e il secchione, ma a quanto pare Pier Silvio Berlusconi ha deciso di tagliarla fuori all’ultimo minuto.

Il motivo è molto semplice, ormai la popolare Carmelita non riesce più a decollare come un tempo in termini di ascolti. Negli ultimi anni, sono stati due i programmi che la rete del Biscione le ha tagliato, Domenica Live e il Live non è la D’urso.

Barbara D’Urso deve dire addio a La Pupa e il secchione

Ora è arrivata l’ennesima batosta, Barbarella deve dire addio anche a La pupa e il secchione. Il programma sarebbe già dovuto andare in onda nei mesi scorsi ma è stato rimandato proprio per trovare una soluzione, o meglio un nuovo conduttore. Davide Maggio ha fatto sapere che al suo posto potrebbe arrivare Enrico Papi.

Dopo un periodo vissuto aTv8 il presentatore potrebbe quindi ritornare sulla rete Mediaset. Quello a La Pupa e il Secchione non sarebbe l’unico compito che verrà assegnato al famoso Papi. Si parla, infatti, della possibilità che sia lui uno degli opinionisti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2023.

E’ finita l’era della D’Urso: Mediaset punta su Papi?

Come detto in precedenza l’era D’ursiana è finita già qualche anno fa e ora la conduttrice si accontenta solo di Pomeriggio 5. Nello stesso tempo, però, è trapelata un’altra indiscrezione su Barbara, o meglio pare che stia studiando un copione per tornare sul set. Quello che invece si appresta ad essere un grande ritorno per la rete è la presenza di Enrico Papi. Il conduttore da tempo non aveva un programma tutto suo in prima serata e ora sembra sia arrivato il suo momento.

Oltre a presentare La Pupa e il secchione, sembrerebbe che sia stato scelto come opinionista a l’isola dei famosi. Ma non solo, alcuni rumors dichiarano che è stato proprio lui stesso a candidarsi accanto ad Ilary, e che stia puntando ad arrivare ancora più in alto. Potrebbe addirittura soffiare il posto dell’ex del pupone…