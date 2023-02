Crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? “Non porta più anello, lui sempre fuori…”

Si respira una certa aria di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due sembrerebbero trovarsi in un momento un po’ particolare. Questo sospetto è stato sollevato da alcuni fan della coppia, i quali hanno notato dei comportamenti alquanto inaspettati .

I due, infatti, in questo periodo si starebbero rendendo protagonisti di gesti inattesi, che non lasciano spazio a diversa interpretazione, se non quella che tra loro ci sia una crisi. Vediamo cosa è emerso.

Ecco i comportamenti di Ignazio che hanno spinto ad ipotizzare la crisi con Cecilia

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha divulgato sul web la segnalazione di una sua fan, la quale ha notato dei comportamenti bizzarri da parte di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nello aspecifico, infatti, pare che i due non pubblichino più contenuti in reciproca compagnia da tantissimo tempo. Come se non bastasse, poi, sembrerebbe che il ragazzo abbia addirittura abbandonato la casa in cui conviveva con la sorella di Belen.

Da diversi giorni, infatti, le ambientazioni delle sue Instagram Stories risultano assolutamente differenti da quelle mostrate quando si trovava nella casa insieme a Cecilia. Come se non bastasse, poi, Moser è stato avvistato in più occasioni ad eventi e serate senza la sua dolce metà. Tutto questo, dunque, ha spinto molte persone a credere che tra loro ci sia qualcosa che non va.

Strani movimenti della Rodriguez

Anche Cecilia Rodriguez, però, sta dando luogo a dei comportamenti che lasciano intendere che ci siano dei problemi tra lei e Ignazio Moser. Negli ultimi giorni, infatti, sta mettendo continuamente dei like a post e contenuti alquanto malinconici, riferiti alle discussioni e ai momenti di crisi tra due persone. Tutto, insomma, sembra da ricondursi ad un momento piuttosto complicato tra i due.

Deianira, però, ci ha tenuto a precisare di non essere informata sulla faccenda. Per il momento, dunque, non è sopraggiunta una conferma, ma neppure una smentita sulla faccenda. L’influencer, però, ha chiarito che i momenti di crisi esistono in tutte le coppie. Per tale ragione, Ignazio e Cecilia potrebbero anche trovarsi in un momento di stallo temporaneo. I diretti interessati, dal canto loro, stanno continuando a pubblicare Instagram Stories inerenti le loro giornate, che non sembra stiano trascorrendo in reciproca compagnia. Non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.