Il Paradiso delle signore spoiler 6 febbraio: Tancredi fa una proposta a Matilde

Gli spoiler della puntata del 6 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Tancredi concluderà un affare per lui molto importante. L’uomo, allora, deciderà di fare una proposta a Matilde, nella speranza di allontanarla sempre di più da Vittorio.

Intanto, in atelier ci sarà molto lavoro da gestire e le ragazze saranno in enorme difficoltà, sarà necessario trovare quanto prima una sarta. Marcello, dal canto suo, sarà molto titubante sulla proposta ricevuta da Adelaide. Cosa deciderà di fare, accetterà di diventare socio al Circolo?

La proposta di Tancredi a Matilde al Paradiso delle signore

Nella puntata del 6 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello comincerà a riflettere seriamente sulla proposta ricevuta da Adelaide. La contessa gli ha chiesto di mettersi in affari con lei diventando socio al circolo. Si tratterebbe di una grande occasione per il ragazzo, tuttavia, se la sentirà di lavorare così fianco al fianco con la donna? Vedremo. Nel frattempo, anche Tancredi farà una proposta a Matilde.

L’uomo riuscirà a concretizzare l’acquisto dell’Eco della sera. A tal riguardo, allora, chiederà a sua moglie di diventare una sua collaboratrice e aiutarlo in questo nuovo progetto. Con questa manovra, Tancredi tenterà di allontanare sempre di più la donna da Vittorio e attirarla dalla sua parte. Cosa deciderà di fare Matilde? Intanto Vittorio sarà alquanto in crisi. Il direttore dello shopping center non riuscirà più ad avere delle idee brillanti per la campagna pubblicitaria.

Spoiler 6 febbraio: Vittorio in difficoltà

Vittorio deve necessariamente trovare il modo di rendere la nuova campagna del Paradiso delle signore allettante, ma nel corso della puntata del 6 febbraio vedremo che avrà delle difficoltà. Cosa potrebbe accadere di così importante al punto da far sì che gli ritorni l’ispirazione? In sartoria, invece, la situazione sarà piuttosto difficile da gestire. Flora e Maria, infatti, si troveranno a fare i conti con una consegna di prodotti fallati e avranno davvero tantissimo lavoro da gestire.

Sarà necessario trovare quanto prima una sarta che sia in grado di dare una mano alle due protagoniste. Nel frattempo, Francesco rivelerà a sua madre di non voler più praticare il suo hobby legato al taglia e cuci. Elvira, infine, spiazzerà Salvatore facendogli una proposta inaspettata. Nello specifico, infatti, gli chiederà di partecipare con lei ad una gara di ballo. Come reagirà il giovane Amato?