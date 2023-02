Al Bano, una furia contro Romina: “questa volta basta. Volete la verità? Eccola…”

Il maestro di Cellino San Marco è tornato a parlare della sua storia con Loredana Lecciso ma anche dell’ormai famoso triangolo amoroso con Romina power. Sono anni che si parla di loro ma anche dei continui litigi che vedono protagoniste l due donne più importanti di Al Bano.

Ancora una volta, l’artista ha deciso di dire la sua con la speranza di mettere davvero un punto a questa situazione, che per lui è diventata insostenibile.

Al Bano mette la parola fine al triangolo amoroso con Romina e Loredana

Albano Carrisi non ne può più di questo presunto triangolo con Romina Power e Loredana Lecciso e questa volta ha deciso di dire davvero basta. In una recente intervista al settimanale Novella 2000, il cantante, ha dichiarato che la Power lo ha lasciato dopo un lungo matrimonio e quattro figli. Ha fatto tutto lei, dopodiché lui si è rifatto una vita. “Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece”, ha sottolineato il cantante.

“Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto, ha poi chiosato! Proprio per questo motivo ringrazia tanto Loredana Lecciso che è riuscita a darli di nuovo la luce nella sua vita. Purtroppo, come è noto a tutti dopo l’addio con Romina Carrisi ha avuto un periodo molto buio ed è riuscito a rialzarsi solo grazie alla fede e all’amore per la musica.

Le parole al miele per la sua compagna Loredana

Al Bano, che quest’anno compie 80 anni, sottolinea che sia Romina sia Loredana lo hanno reso padre e con entrambe ha tanti bei ricordi. L’artista poi ha voluto precisare che la Lecciso non è mai stata il terzo incomodo, l’altra donna che distrugge un matrimonio, come in tanti l’hanno definita per anni.

Loredana è stata un vento di freschezza che ha portato gioia e serenità nella sua quotidianità. L’ha definita un’ottima madre, una bravissima moglie ma anche una grande donna. Il loro legame ha avuto dei momenti di crisi ma ora i due stanno benissimo insieme e ad oggi non possono chiedere di più.