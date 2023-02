Ida e Alessandro presto a nozze: spuntano 2 fedi nuziali con una dedica commovente. Fan al settimo cielo

Tutto procede a gonfie vele tra Ida e Alessandro e a dimostralo non solo loro stessi ma anche l’ultima storia pubblicata dall’ex dama di Uomini e donne. La parrucchiera che di recente è tornata da un meraviglioso viaggio a Miami assieme ad Alessandro sembra già pronta per un altra destinazione…

In questo caso parliamo di qualcosa di davvero importante, nonostante in tanti ad oggi non hanno mai creduto nella loro relazione. Vicinanza è riuscito a far tornare il sorriso alla Platano dopo anni di sofferenza assieme a Riccardo.

Ida e Alessandro vicini alle nozze: sputano due fedi

Pochi istanti fa, Ida ha pubblicato un video sul proprio account che in questi istanti sta facendo il giro del web. La parrucchiera ha postato due fedi nuziali di un noto marchio di gioelli con vicino un pendolo. Lui e lei c’è scritto accanto ai due anelli.

Ma il vero colpo di scena che lascia pensare alle nozze è la meravigliosa canzone di Eros Ramazzotti Ti sposerò perchè. C’è aria di matrimonio quindi? Beh al momento non lo sappiamo ma quel che è certo è che queste due fedi sono un regalo particolare e molto significativo..

Uomini e donne, per Ida Riccardo ora è solo un brutto ricordo

Come detto in precedenza al momento non sappiamo cosa bolle in pentola tra i due ma le fedi e la canzone non lasciano dubbi. Del resto, c’è anche da dire che ne Ida e tanto meno Alessandro hanno mai nascosto di voler allargare la propria famiglia, nonostante la Platano sia già madre di Samuel.

Vicinanza non è mai stato sposato e il suo desiderio è proprio quello di avere una femminuccia e andare all’altare. Sarà arrivato il momento? Quel che è certo è che Ida, non si vedeva così felice e contenta da tempo. Nel giro di pochi mesi dopo qualche piccola incomprensione iniziale, Alessandro è riuscito a rassicurarla e a darle tutto ciò di cui aveva bisogno