Uomini e Donne spoiler 3 febbraio: Riccardo va via, Lavinia si dà da fare

Nella puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne, l’ultima di questa settimana, assisteremo al prosieguo della messa in onda di oggi. In tale occasione, saranno chiamati in causa altri esponenti del trono over e non mancheranno le discussioni.

Gemma Galgani riceverà una delusione, mentre Riccardo Guarnieri si aprirà con Gloria, ma non verrà creduto. Questo comportamento da parte dei presenti in studio genererà molto sgomento. In merito a Lavinia, invece, la ragazza uscirà con entrambi i corteggiatori.

Riccardo si dichiara ma viene attaccato a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani sarà bidonata da Claudio. Il cavaliere ammetterà di voler proseguire la conoscenza di altre dame, ma non della torinese. A quanto pare, tra loro non è scattato nulla di più durante gli approcci che hanno avuto, pertanto, non ci sarà motivo di continuare. Per Gemma, dunque, si tratta del secondo rifiuto nel giro di qualche settimana.

Per quanto concerne Riccardo e Gloria, i due nella scorsa registrazione avevano deciso di interrompere la conoscenza. I continui tira e molla non avrebbero portato da nessuna parte, pertanto, avevano scelto di metterci un punto definitivo. Dopo la registrazione, però, Riccardo ha cercato la dama e le ha chiesto di vedersi. Lei è stata alquanto ferrea e gli ha detto di no. A quel punto, allora, Guarnieri ha esternato i suoi sentimenti, dicendo di provare qualcosa di molto simile all’amore.

Spoiler 3 febbraio: Lavinia bacia i suoi corteggiatori

Le affermazioni di Riccardo Guarnieri scombussoleranno lo studio di Uomini e Donne nella puntata del 3 febbraio 2023. Molti dei presenti, però, riterranno che il comportamento di Riccardo sia sempre lo stesso. Per tale ragione in molti gli chiederanno di ripetere anche in studio quello che prova per Gloria. Lui si rifiuterà e questo creerà molto sgomento. Tutti si scaglieranno contro di lui, compresa la dama, al punto che il cavaliere uscirà dallo studio turbato.

Al trono classico, invece, resta da parlare di Lavinia. La ragazza è uscita con entrambi i suoi corteggiatori, i quali si sono mostrati molto più disponibili e premurosi nei suoi confronti. Per tale motivo, ci saranno baci con entrambi. In studio, però, Lavinia dirà di non essere soddisfatta. Gianni le andrà contro e dirà che, invece, per la prima volta i due ragazzi hanno fatto qualcosa per dimostrarle l’interesse.