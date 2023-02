Attilio Romita show: il giornalista da scandalo al GFVip con uno streap teas a luci rosse

Nella casa del Grande Fratello Vip ieri sera, grazie all’ormai famoso game del GF Tanto divertimento e tante risate hanno riempito la casa. Prima l’imitazione di Oriana e Daniele da parte di Tavassi e Nicole, poi il perdono di Antonella ad Oriana ed infine uno streap teas a luci rosse da parte di Attilio.

Attilio Romita da scandalo al GFVip che strep teas!

Romita è stato subito al gioco e come ha annunciato Tavassi, Attilio ha accettato uno spogliarello lampo. Il noto giornalista partita la musica ha subito iniziato con delle movenze sexy togliendosi prima la maglietta poi i pantaloni ed infine ha fatto finta di togliersi anche gli slip.

Il tutto davanti alla faccia meravigliata di Sarah che come si può notare non gli ha tolto gli occhi da dosso per tutto il tempo. Una scena imbarazzante l’ha definita qualcuno mentre qualcuno altro non ha smesso di ridere. In casa invece tutti hanno applaudito e riso per questo momento goliardico. Insomma Attilio ha superato davvero tutti.

Il Vippone scatenato nel suo balletto sensuale

Una nuova serata ricca di tanto divertimento e non solo quella che hanno trascorso fino a notte fonda ieri sera i Vipponi. Il game del GF riesce a far trascorrere qualche ore ai ragazzi diversamente dove proprio i protagonisti si inventano in conduttori, speaker ma anche attori.

Attilio Romita possiamo dire di aver vinto questa sfida, chissà però cosa ne penserà la sua fidanzata a casa. Da quando gli ha scritto quella famosa lettera dove le ha fatto capire di voler prendere momentaneamente le distanze, da allora non si è saputo più nulla.

C’è stato anche un altro momento interessante durante i giochi, ovvero quello di Oriana e Antonella. Edoardo ha chiesto alla Fiordelisi di ammettere di averle copiato la coda e in ginocchio le ha chiesto perdono!