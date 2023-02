Ida e Alessandro si sposano davvero? Lei svela tutto: “Sapevo che…” (FOTO)

Da ieri sta circolando sul web una foto di Ida che lascia intendere che lei e Alessandro si sposano. Nello specifico, si tratta dell’immagine di due fedi nuziali con in sottofondo la canzone di Eros Ramazzotti “Ti sposerò perché”.

Questo dettaglio ha subito spinto la maggior parte dei follower della Platano a credere che fosse un riferimento al suo matrimonio con Vicinanza. Ma staranno davvero in questo modo le cose? Finalmente lei ha svelato tutto.

Ida chiarisce se lei e Alessandro si sposano

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sposano davvero? Questa è la domanda che da diverse ore si stanno ponendo i telespettatori di Uomini e Donne. Tutto è scaturito da una foto, pubblicata dalla dama ieri mattina. L’immagine delle fedi nuziali, con in sottofondo una canzone a tema, ha fatto sognare i fan con la fantasia. In effetti, però, questa notizia è sembrata un po’ strana, sia per la modalità dell’annuncio sia per la repentinità della scelta dei due protagonisti.

Ebbene, in queste ore è sopraggiunta la verità. A chiarire tutto è stata Ida Platano, la quale ha pubblicato una ulteriore Instagram Stories in cui ha chiarito tutto. La donna ha pubblicato una nuova foto, che questa volta ritraeva una chiesa. In sottofondo c’era sempre la stessa canzone di prima, ma stavolta nella didascalia è stata molto più esplicita. Nello specifico, ha chiarito che non si tratta del suo matrimonio.

Ecco la verità sul matrimonio

I contenuti che hanno fatto sognare i fan, in verità, sono riferiti ad una coppia di amici di Ida, che presto convoleranno a nozze. La Platano ha avuto l’onore e l’onere di essere nominata testimone di nozze. La donna, infatti, ha specificato di essere felicissima per i suoi amici. Sin dal primo momento aveva capito che i due fossero fatti l’uno per l’altra, pertanto, non potrebbe essere più felice di così.

Dunque, Ida e Alessandro non si sposano, almeno non a breve. I due stanno continuando la loro storia d’amore e sembrano anche piuttosto felici e sereni. Tuttavia, sembra ancora troppo presto poter parlare di matrimonio, in quanto i due hanno intrapreso una relazione solo da pochissimi mesi. Tutto, però, potrebbe accadere. Non resta che attendere per vedere se ci saranno novità sulla coppia e, soprattutto, per scoprire scoprire se i due commenteranno la faccenda.