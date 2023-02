Nuovo amore per Edoardo Colombo? Spunta uno scatto misterioso: chi è lei (FOTO)

Come tutti i fan di Uomini e Donne sapranno, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si sono definitivamente lasciati. I due, dunque, sono liberissimi di intraprendere nuove relazioni e, a quanto pare, Eugenio sembra aver trovato un nuovo amore.

Se di Francesca già sono trapelate tante notizie, di Colombo non erano mai trapelate informazioni in merito alla sua vita sentimentale. Ebbene, sembrano arrivate delle novità. Vediamo di che cosa si tratta.

La foto sospetta del “nuovo amore” di Eugenio Colombo

Eugenio Colombo sembra aver trovato un nuovo amore. Il sospetto è nato a seguito della pubblicazione di alcune foto e video su Instagram. A rendere pubblico questo ipotetico flirt è stata la presunta fidanzata di Eugenio. Quest’ultima, infatti, ha pubblicato dei contenuti che lasciano intendere che tra i due ci sia qualcosa di più di un’amicizia. La cosa strana, però, è che Eugenio ha preferito non condividere tali contenuti sul suo account di Instagram.

I fan più attenti, però, sono comunque riusciti a risalire a queste immagini. La persona in questione si chiama Greta Rossetti. Non è la prima volta che i due si mostrano insieme, tuttavia, gli ultimi contenuti pubblicati da lei lasciano intendere che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più. In particolare, lei ha pubblicato uno scatto in cui ha alluso al fatto che lei fosse libera di condividere “certe cose” mentre lui no. (Continua dopo la foto)

Eugenio misterioso, scoppia la polemica

Questi contenuti così criptici hanno in men che non si dica fatto sorgere moltissimi sospetti negli utenti del web. Dal momento che Eugenio Colombo è single, per quale ragione non vorrebbe mostrare pubblicamente il suo ipotetico nuovo amore? Probabilmente il ragazzo vuole aspettare prima di ufficializzare la cosa, in modo da non mettere in giro pettegolezzi che poi si potrebbero dissolvere nel nulla.

Ormai, però, è troppo tardi. La notizia è già trapelata, pertanto, sarebbe utile se il giovane fosse un po’ più esplicito e chiarisse come stiano realmente le cose. Per il moemnto, però, ha preferito non intervenire esplicitamente. Eugenio, però, sta condividendo dei contenuti in cui appare in compagnia di questa nuova ragazza, ma per ora non si è voluto sbilanciare ancora sulla natura del loro rapporto. Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle evoluzioni sulla faccenda.