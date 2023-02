Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ritrova l’amore e si trasferisce negli USA? Ecco chi è

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto amata e molto discussa ha finalmente ritrovato l’amore e la serenità. La persona in questione è Giulia D’Urso, ex di Giulio Raselli. La ragazza ha vissuto dei trascorsi sentimentali piuttosto travagliati, ma adesso sembra aver trovato la sua stabilità.

Era da un po’ di tempo che alla ragazza venivano accostati svariati flirt. Stavolta, però, la conferma definitiva è arrivata da parte della diretta interessata. La protagonista, infatti, ha pubblicato dei contenuti sui social che non lasciano spazio ad immaginazione.

Nuovo amore per un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso ha ritrovato l’amore. Lei è stata legata per diverso tempo a Giulio Raselli, con cui ha avuto un rapporto piuttosto travagliato. Dopo diversi tira e molla, i due decisero di interrompere definitivamente la loro relazione. Da quel momento in poi, il nome di Giulia è stato accostato a tanti altri flirt. Tra di questi c’è stato quello con Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip, ma non solo.

Sembrava, infatti, che la giovane fosse in sintonia anche con Martin Vettori, che è invece un atleta italiano. Ad ogni modo, nessuno di questi flirt è mai stato confermato in maniera ufficiale dalla protagonista, cosa che però è accaduta questa volta. Giulia, infatti, ha condiviso un contenuto su Instagram alquanto esplicito da cui si evince che si sia finalmente fidanzato.

Chi è il fortunato e possibile trasferimento negli USA

Nello specifico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso un video contenente alcuni momenti più belli vissuti nell’ultimo periodo e nelle clip appare anche il nuovo amore. Lei stessa ha esplicitato il tutto dicendo di essere finalmente riuscita a trovare quello che desiderava da sempre e che augura a tutti. Ma chi è il fortunato? Ebbene, il ragazzo in questione è Francesco D’Acunzo.

Lui è un personaggio molto in voga negli Stati Uniti d’America in quanto è vice presidente e Senior Sales Consultant presso la T. Rowe. Lui vive a Los Angeles e in tale luogo frequenta anche la American Academy of Dramatic Arts. Questo, dunque, lascia intendere che Giulia potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi di trasferirsi negli Stati Uniti per seguire il suo nuovo amore. Sarà davvero così? Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.