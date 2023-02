Antonella e Oriana pace fatta? Lei si inginocchia e lo ammette davanti a tutti (VIDEO)

Qualcuno potrebbe pensare che tra Oriana e Antonella è finito l’astio e l’attrito che in questi mesi hanno logorato le due. Entrambe le giovani non hanno mai smesso di punzecchiarsi lasciandosi andare spesso anche a brutti litigi. Accuse, critiche ed insulti che non sempre sono piaciuti ai telespettatori davanti al piccolo schermo.

Quello che è successo ieri sera però potrebbe mettere un punto a tutto, o almeno questo è sembrato… Eppure, non è così perchè Antonella ha ammesso le sue colpe in ginocchio davanti alla Marzoli solo per non sottrarsi ad un gioco.

Antonella e Oriana: è pace fatta? Nulla è come sembra

Ieri sera i ragazzi si sono divertiti nella Casa, dando il via ad una nuova puntata del Game GF Vip. Tra le tante battute e i tanti siparietti, uno ha davvero lasciato tutti senza parole. Donnamaria insieme a Tavassi hanno chiesto alla Fiordelisi si ammettere in ginocchio di aver copiato la coda di Oriana.

Una pettinatura molto amata dalla Marzoli e spesso precisa essere unica. Infatti, alcune volte si è vista Antonella farsi la stessa acconciatura, e Oriana non ha perso occasione per dirglielo. La spadista all’inizio ha tentennato chiedendo almeno di non volersi mettere in ginocchio davanti alla rivale. Alla fine però ha ceduto e con molto imbarazzo ha esclamato: Si ho copiato la tua coda. Un momento unico e raro in casa, infatti tutti hanno applaudito il gesto della ragazza.

E’ guerra tra le due vippone nella Casa del GF Vip

Che tra Oriana ed Antonella non ci sia mai stata simpatia è cosa nota a tutti. Le due vippone non smettono di punzecchiarsi e spesso le loro battute sono finite anche per creare litigi. Inoltre, la Fiordelisi è molto gelosa del rapporto tra la venezuelana e il suo fidanzato Edoardo.

Più volte gli ha chiesto di stare alla larga da lei, ma Donnamaria non sembra per niente voler accettare le imposizioni della fidanzata. Ad oggi il rapporto tra le due ragazze non è dei migliori motivo per cui i loro siparietti come anche quello di ieri sera fanno molto divertire.