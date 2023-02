Totti e Noemi beccati insieme, crisi scongiurata? Come stanno le cose (FOTO)

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di possibili tira e molla tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e di possibili crisi in atto. Da qualche ora, però, l0arcano sembrerebbe essere stati svelato.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha condiviso alcuni contenuti dai quali si evince chiaramente che i due stiano insieme. A riportare la segnalazione è stata una fan della donna, la quale ha aggiunto a corredo anche delle immagini. Vediamo cosa è emerso.

Nessuna crisi per Noemi e Totti

Crisi scongiurata tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. In questo periodo non si è fatto altro che parlare di questo e le notizie si sono rincorse una dietro l’altra. Tra una conferma e una smentita, finalmente, il mistero sembra essersi sciolto. Tutto è cominciato da alcune segnalazioni di utenti che avevano notato che Totti non indossasse più l’anello di Noemi. I due, poi, sono apparsi ad alcuni eventi da soli.

Inoltre, era anche stata diffusa la notizia secondo cui Francesco fosse interessato a tornare con Ilary Blasi. Quest’ultima, però, è felicemente fidanzata con Bastian Muller, che ha anche presentato alla sua famiglia. Ad ogni modo, dopo tutti questi tira e molla, finalmente sembra essere stata svelata la verità. Una fan di Deianira, infatti, ha beccato la coppia a cena insieme ed ha pubblicato delle foto.

Dove sono stati beccati Francesco e la Bocchi

Nelle immagini in questione si vedono Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena insieme, pertanto, tra loro non sembra esserci nessuna crisi. I due si trovavano all’interno di un noto ristorante a Roma e sembravano piuttosto tranquilli e sereni, sta di fatto che erano intenti a conversare. Ad ogni modo, quello che è accaduto nei giorni scorsi potrebbe essere una semplice crisi passeggera, che può succedere in tutte le coppie.

A quanto pare, però, i due non sembrano avere intenzione di lasciarsi. Entrambi vivono sotto lo stesso tetto in una casa presa dall’ex calciatore della Roma in un palazzo lussuosissimo a Roma. I loro figli sembrano aver accettato questo rapporto e tra loro sembrerebbe regnare assolutamente l’armonia. Gli scoop, però, sono sempre dietro l’angolo, specie quando si parla di coppie molto famose. Per tale motivo, non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.