Edoardo Donnamaria, lo scherzo finisce malissimo: “Mai vista uno schifo simile” (VIDEO)

Nelle scorse ore i ragazzi nella Casa hanno partecipate al game del GF Vip e i telespettatori si sono indignati davanti allo scherzo fatto a Donnamaria. Il concorrente infatti ha dovuto assaggiare un preparato dal gusto sicuramente disgustoso dato che Edoardo alla fine ha vomitato.

Uno scherzo che ha scatenato il caos in queste ore e ha creato non poche polemiche sui social. Tutti si sono scagliati contro il programma e lo stesso Alfonso Signorini.

Pubblico indignato per l’orribile scherzo ad Edoardo Donnamaria

Mai vista un’edizione peggiore, ha chiosato un utente sui social. E’ una vergogna, uno schifo, siamo al limite dell’assurdo ha scritto un altro. Quello che è andato in onda ieri sera è stato davvero allucinante e sono molti gli utenti appassionati del programma a chiedere provvedimenti.

Durante uno scherzo fatto ad Edoardo Donnamaria, dove lui ha partecipato con intenzione, si è ritrovato a vomitare davanti a tutti. Dopo aver assaggiato qualcosa, dal contenuto misterioso, il ragazzo dopo due colpi di tosse ha vomitato tutto. La cosa più grave però è che ha vomitato all’interno di una pentola dove ogni giorno i ragazzi cucinano la pasta. Ecco il video:

Edoardo Donnamaria e Antonella di nuovo vicini

Dopo una settimana trascorsa a piangere e ad ignorarsi per Edoardo ed Antonella è tornato il sereno. I due dopo la diretta di lunedì scorso si sono avvicinati di nuovo e questa volta la pace è fatta.

A farli riavvicinare anche le parole del padre di Donnamaria che gli ha dato la spinta in più per chiedere perdono alla fidanzata. Intanto, questa riconciliazione a molti non è piaciuta. il pubblico ad esempio è diviso a metà come anche i ragazzi nella Casa.

Il loro è considerato un rapporto tossico e molti credono che solo restando lontani possono fare un bel percorso al GF Vip. Insomma, al momento resta ancora da capire quanto durerà questa riappacificazione.