Il Paradiso delle signore trama 7 febbraio: Ferdinando e Umberto ostacolano Marcello

Nella puntata del 7 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello si troverà ad affrontare delle difficoltà. Il ragazzo ha ricevuto da Adelaide la proposta di diventa socio al Circolo e lui sta valutando seriamente di cimentarsi in questo nuovo progetto.

Nel momento in cui Umberto e Ferdinando verranno a conoscenza di tutto ciò, però, non potranno fare a meno di provare ad ostacolare il ragazzo. Tutti, però, non sanno che le sorti di Marcello saranno nelle mani di Ludovica. Vediamo che cosa accadrà.

Piani e strategie al Paradiso delle signore

La trama della puntata di martedì 7 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Marcello pondererà accuratamente su quale sia la scelta da fare in merito alla proposta di Adelaide. La notizia inerente la possibile collaborazione in qualità di socio del circolo arriverà anche all’orecchio di Umberto, il quale non la prenderà affatto bene. Il commendatore, infatti, si sfogherà con Ferdinando ed entrambi si troveranno a fare fronte comune.

Tutti e due, infatti, si alleeranno per cercare di ostacolare Marcello e rendere la sua decisione ancora più difficile del previsto. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio continuerà ad essere contrariato nei riguardi di Matilde. Nello specifico, Conti non approva la campagna pubblicitaria che ha deciso di realizzare la donna, appoggiata fermamente da suo marito Tancredi.

Trama 7 febbraio: la decisione di Ludovica

Al Paradiso delle signore, dunque, si respirerà un po’ di tensione nella puntata del 7 febbraio 2023. In merito a Gloria e Ezio, invece, i due si daranno molto da fare per cercare il personale da inserire nel loro nuovo progetto lavorativo legato all’azienda del denim. Ad un certo punto, però, si renderanno conto del fatto che potrebbero pestare i piedi ad un personaggio molto potente.

Le loro scelte, infatti, potrebbero portarli ad inimicarsi Umberto Guarnieri e le conseguenze potrebbero essere del tutto inaspettate. In merito a Marcello, infine, il ragazzo continuerà a chiedersi quale sia la strategia migliore da fare. Mentre Umberto e Ferdinando si metteranno d’accordo su quale strategia adoperare contro il ragazzo e quest’ultimo rifletterà sul da farsi, Ludovica avrà un ruolo molto importante. Le sorti di Marcello in qualità di socio di Adelaide al Circolo, infatti, dipendono tutte da lei. Che cosa deciderà di fare la Brancia? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.