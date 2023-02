Oroscopo 5 febbraio 2023, classifica: Cancro in rimonta, Capricorno soddisfatti

Secondo l’oroscopo di domenica 5 febbraio, i nati sotto il segno dell’Ariete devono mettersi in gioco. I Vergine sono un po’ giù di corda

Oroscopo primi sei segni

1 Ariete. Le stelle vi invitano ad osare. Nel lavoro è importante essere disposti a correre qualche rischio, pertanto, è necessario mettersi in gioco. Anche in amore non abbiate paura ad esporvi.

2 Cancro. Dopo aver vissuto qualche alto e basso dal punto di vista emotivo, adesso potete riprendere in mano la vostra vita e darvi da fare. Soprattutto in amore ci sono delle novità in arrivo.

3 Gemelli. Siete un po’ pigri in questi giorni ed è un vero peccato. Con una Luna così favorevole, infatti, l’oroscopo del 5 febbraio vi invita a mettervi in gioco e dimostrare a tutti il vostro potenziale.

4 Sagittario. Giornata interessante sotto più punti di vista. Nel lavoro siete decisi e risoluti, mentre in amore siete in grado di dimostrare appieno tutta la vostra passionalità. Continuate così.

5 Capricorno. Le soddisfazioni stanno gradualmente arrivando e i sassolini stanno abbandonando le vostre scarpe Ricordate di essere pazienti e di valutare attentamente le vostre amicizie.

6 Scorpione. Non permettete agli altri di condizionare il vostro umore. Ascoltate solo la vostra testa e il vostro cuore e non abbiate paura di mettervi in gioco. Risvolti importanti in amore.

Previsioni 5 febbraio ultimi sei segni

7 Acquario. Siete voi gli artefici del vostro destino. Il fato ha una sua incidenza, tuttavia bisogna anche essere scaltri a saper riconoscere le occasioni propizie.

8 Leone. Buon momento per le coppie. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto frenetico dal punto di vista professionale. Forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere-

9 Vergine. Le previsioni dell’oroscopo del 5 febbraio denotano una giornata un po’ fiacca. La mattinata potrebbe essere caratterizzata da qualche avvenimento degno di nota, ma il pomeriggio sarà piatto. Organizzate qualcosa con una persona speciale per tirarvi su il morale.

10 Pesci. Ci sono momenti nella vita in cui bisognerebbe tenere un po’ a bada le emozioni. Seguire il cuore va bene, ma soprattutto in ambito professionale sarebbe opportuni non mostrarsi troppo.

11 Bilancia. Non dovete aspettare che siano sempre gli altri a fare passi nei vostri confronti. Se siete desiderosi di mettervi in gioco e di dimostrare a tutti quello che sentite e quanto valete, fatelo senza remore.

12 Toro. Non siete certamente tra i segni più pacati e pazienti dello zodiaco. Il vostro essere così suscettibili vi fa calare in ultima posizione in quanto potreste avere qualche scontro un po’ sgradevole in amore.