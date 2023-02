Oroscopo 6 febbraio 2023: Leone combattuti, Acquario sospettosi

Secondo l’oroscopo del 6 febbraio, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero ricevere sorprese indesiderate. i Leone sono un po’ indecisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto dinamica e al contempo soddisfacente. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di fermarvi un attimo e capire quale sia la strada migliore da percorrere.

Toro. Buon momento per ricominciare daccapo. Se non siete soddisfatti del punto in cui siete arrivati in questo momento, allora è tempo di darsi da fare per cercare di recuperare.

Gemelli. Non è mai troppo tardi per cambiare idea su di una persona o su di un progetto. L’Oroscopo del 6 febbraio vi invita a credere di più in voi stessi e a fare di tutto per realizzarvi.

Cancro. I rapporti di coppia longevi non dovrebbero avere alcun problema. Le relazioni appena nate, invece, potrebbero incappare in qualche piccolo incidente di percorso. Fate attenzione.

Leone. Se siete indecisi su una decisione da prendere, potreste fare un po’ di fatica. In questo momento non siete totalmente lucidi, pertanto, potreste essere piuttosto vulnerabili.

Vergine. Non prendete troppo sul serio le critiche e cercate di lasciare che vi scivolino addosso. Dal punto di vista sentimentale, una persona a voi cara potrebbe avere un grande bisogno di voi.

Previsioni 6 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata movimentata per quanto riguarda la professione. Occhi ben aperti in amore, poiché potrebbero arrivare delle sorprese, alcune è probabile che siano anche indesiderate.

Scorpione. Buon momento per darsi da fare in un progetto importante. Pensate un po’ di più a voi e ai vostri bisogni. In amore, invece, è tempo di saper ascoltare anche gli altri.

Sagittario. L’Oroscopo del 6 febbraio vi invita a incominciare la giornata, o meglio la settimana, con il piede giusto. Avete molte cose da fare e da sbrigare, quindi, è il caso di tenere gli occhi ben aperti.

Capricorno. Concedetevi qualche piccolo sfizio. I nati sotto questo segno devono essere un po’ più intraprendenti. Ci sono delle novità in arrivo, ma è meglio non mostrarsi troppo frettolosi.

Acquario. Tra i segni dello zodiaco, voi siete sicuramente i più sospettosi. Non amate essere messi in discussione, ma voi lo fate continuamente con gli altri. Cercate di psicanalizzare meno i comportamenti altrui.

Pesci. L’Oroscopo vi invita ad essere un po’ più risoluti. Impegnatevi affinché riusciate a realizzare i vostri obiettivi. Ci sono traguardi difficili da raggiungere, ma molto più soddisfacenti.