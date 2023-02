Uomini e Donne spoiler 6 febbraio: Riccardo ha un’altra? Nuovi arrivi in studio

La puntata di lunedì 6 febbraio di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. Al centro studio siederanno nuovamente Riccardo e Gloria. Il cavaliere nella scorsa registrazione aveva ammesso di provare qualcosa di simile all’amore per la dama.

Le sue dichiarazioni, però, non hanno convinto molto la dama, sta di fatto che i due hanno finito per litigare e per interrompere la conoscenza. Quest’oggi, poi, la dama porterà una segnalazione eclatante. In studio, inoltre, ci saranno dei nuovi arrivi.

Segnalazione su Riccardo a Uomini e Donne

Nella puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne vedremo che al centro studio ci saranno di nuovo Riccardo e Gloria. I due non si sono proprio scritti in questi giorni, tuttavia, ad un certo punto la donna dirà di aver ricevuto una segnalazione. Nello specifico, apprenderà che Guarnieri si sia scritto con una ragazza di 21 anni. La damma perderà le staffe e attaccherà duramente il cavaliere.

Riccardo, allora, preso dalla rabbia esorterà Ginni Sperti a controllare il suo telefono per vedere effettivamente il contenuto di queste conversazioni. Ebbene, dal controllo dell’opinionista non emergerà nulla di estremamente compromettente. Successivamente, poi, i due discuteranno perché Riccardo in un’intervista a Uomini e Donne magazine ha tirato in ballo Ida Platano. Maria De Filippi lascerà intendere addirittura che la dama potrebbe tornare in studio per un confronto con lui.

Spoiler 6 febbraio: nuovi arrivi in studio

Ad ogni modo, al termine di tanti tira e molla, Riccardo e Gloria decideranno di interrompere la loro conoscenza. Le anticipazioni della puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne, poi, rivelano che arriveranno nuovi protagonisti. Nello specifico, per Roberta scenderanno due nuove persone e lei deciderà di conoscere entrambi i nuovi spasimanti. Anche per Claudio ci saranno delle novità.

Per lui, infatti, arriveranno addirittura quattro donne e lui deciderà di tenerle tutte. Tra Biagio e Carla, invece, il clima continuerà ad essere particolarmente teso. Il cavaliere, infatti, racconterà di altri litigi che sono avvenuti anche lontano dalle telecamere. Al termine di svariati dibattiti, l’uomo si renderà conto di non provare nulla di più per lei, pertanto, deciderà di interrompere la storia. Inoltre, il cavaliere napoletano ammetterà anche che Carla è una donna un po’ troppo irruenta per i suoi gusti. Per tale motivo, preferisce avere al suo fianco una persona molto più pacata.