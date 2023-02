C’è posta per te, anticipazioni stasera 4 febbraio 2023: arriva un trio da urlo

Su Canale 5 dalle ore 21.30 torna in onda C’è posta per te. Maria De Filippi come sempre si appresta ad avere nello studio grandi ospiti e tante storie da raccontare. Le anticipazioni ci fanno sapere che due bellissimi regali coinvolgeranno la campionessa olimpica del nuoto azzurro Federica Pellegrini, che per la prima volta arriverà accanto al marito Matteo Giunta.

Fino a oggi la sportiva e il suo allenatore avevano tenuto la love story al riparo di riflettori,fino a quando ad agosto sono convolati a nozze. La conduttrice riceverà in studio anche un trio da urlo, ovvero il Volo. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Anticipazioni C’è posta per 4 febbraio 2023: il Volo e Federica Pellegrini

Sarà sicuramente una puntata da non perdere quella del 4 febbraio. Maria De Filippi riceverà nel suo studio Il Volo e Federica Pellegrini accompagnata per la prima volta dal marito Matteo. Entrambe le coppie di ospiti faranno una sorpresa a chi ha scritto alla conduttrice.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono molto amati sia dal pubblico giovanile che over, e la loro musica è apprezzata in tutto il mondo. Nonostante la grande popolarità i tre ragazzi non hanno dimenticato le loro origini e soprattutto la loro umiltà.

Le storie e il successo del programma.

Come sempre al centro della puntata ci sarà una busta. Una busta che separa destini, sogni e speranze di famiglie, amici e innamorati. A provare a riconciliare le parti, Maria De Filippi, capace di comprendere e intercettare bisogni e fragilità dei suoi protagonisti, con lo scopo del lieto fine.

Grazie alla sua professionalità ma anche alla propria umanità Maria riesce quasi sempre nel suo intento, motivo per cui C’è posta per te riesce a dare grandi emozioni. Ad ogni puntata la De Filippi conquista tutti, e a confermarlo ci sono gli ascolti. La presentatrice infatti si conferma sempre al primo posto in termini di share. Non ci resta altro che attendere…