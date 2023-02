GFVip 7 anticipazioni, concorrente fatto fuori a pochi giorni dall’ingresso: “Scattata la denuncia”

Ancora problemi attorno al GF Vip e ad alcuni concorrenti. In queste ore è spuntato fuori un video clamoroso che incastra Antonella Fiordelisi e lo stesso padre Stefano, dopo aver denunciato l’ex della Vippona Gianluca Benincasa.

Il giovane sarebbe dovuto entrare nei prossimi giorni ma a quanto pare il suo ingresso è stato completamente cancellato dalla produzione. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa sta accadendo

Gianluca Benincasa fatto fuori dal Grande Fratello Vip: ingresso saltato

Stando alle ultime notizie, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, non entrerà più al GF Vip. E’ questa la “notizia shock” segnalata in queste ore da Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, dopo i recenti accadimenti. Ma cosa sta succedendo davvero? Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare nella casa di Ciencittà nei prossimi giorni, anche se non si era ancora capito se come concorrente o ospite.

Quello che sappiamo con certezza è che il suo ingresso è stato definitivamente cancellato, a seguito di una denuncia fatta da Stefano Fiordelisi nei confronti del ragazzo. Il padre di Antonella lo ha denunciato per stalking, e quindi con misura di divieto di avvicinamento.

Ma non è finita qui, perchè Gianluca per difendersi e dimostrare che tali accuse sono infondate ha mostrato un video pubblico in cui a fine agosto lui ed Antonella stavano ancora insieme. Insomma, lui conferma che la Fiordelisi è entrata al GF Vip da fidanzata e lo ha tradito. Ma non solo ha anche pubblicato delle immagini in cui lui e il suo ex suocero erano in buon rapporti fino a settembre.

Scatta una nuova denuncia nei confronti dell’ex di Antonella Fiordelisi

Nel frattempo il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, è intervenuto nuovamente su Instagram, facendo intendere di voler intraprendere nuove azioni contro l’ex della figlia: “Oggi tocca andare dai carabinieri”, ha spiegato.

Cosa denuncerà adesso non lo sappiamo ancora, ma quel che è certo è che Gianluca ormai non parteciperà più al reality. Al momento non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti da parte di Signorini sulla questione.