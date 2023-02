Antonella Clerici, si mette male per The Voice: fan delusi e arrabbiati con la conduttrice

Un altro volto noto della musica italiana è sbarcato sul palco di The Voice Senior. Nella puntata andata in onda venerdì 3 febbraio, nel programma è spuntata Aida Cooper, 74 anni, tra le vocalist e coriste più famose e talentuose del Bel Paese.

Nella sua lunga e talentuosa carriera ha collaborato con diversi pezzi grossi della musica italiana tra cui Zucchero Fornaciari, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Fausto Leali, Riccardo Cocciante, Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, Franco Simone e Iva Zanicchi.

Ma le collaborazioni più durature le ha avute con Mia Martini e Loredana Bertè. Motivo per cui il pubblico da casa appena l’ha vista si è scatenato contro la conduttrice Antonella Clerici.

Antonella Clerici nella bufera: la presenza della Cooper fa storcere il naso

Per circa vent’anni ha cantato con la compianta Mimì, dopodiché con la sorella. E infatti quest’ultima, non appena Aida ha iniziato l’esibizione, intonando Non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato, ha riconosciuto la sua voce e ha pigiato il bottone.

Nel giro di poco si sono voltati anche gli altri giurati, tranne Gigi D’Alessio che è stato ‘bloccato’ proprio dalla Bertè. Insomma, poco è bastato alla Bertè per riconoscere la sua voce e per ammirarla con attenzione mentre si esibiva. Aida prima di salire sul palco ha raccontato un ò gli anni della lunga gavetta e poi il successo che ha ottenuto prestandosi assieme ai grandi artisti sopra citati.

Una scelta quella di Antonella Clerici, di prenderla nel programma, non ben visto dal pubblico, dato che in queste ore si è scatenato sui social. Inoltre, in tanti non hanno nemmeno apprezzato il fatto che la Cooper abbia scelto di gareggiare proprio nel team della Bertè, considerandola una scelta troppo scontata…

Polemiche per la presenza di professionisti in gara

A quanto pare, non è solo la presenza della Cooper ad aver fatto storcere il naso ai telespettatori a casa. La scorsa settimana a The Voice senior si è presentato anche un altro grande pezzo della musica italiana che in passato ha collaborato con Enrico Ruggeri presentandosi anche a due Sanremo si tratta di Ronnie Jones e anche in questo caso il pubblico seppur contento di rivederlo dopo tanti anni sul piccolo schermo, ha avuto molto da dire… Insomma, la domanda che in tanti si chiedono è: a senso mettere in competizione cantanti amatoriali e dei musicisti professionisti con carriere importanti alle spalle?