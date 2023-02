Cecilia e Ignazio Moser, è finita! “Si sono lasciati prima delle nozze, lei avrebbe scoperto un tradimento”

Sono giorni che si parla di questo addio tra Ignazio e Cecilia. Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero lasciati e a lanciare lo scoop è The Pipol. Non si tratterebbe quindi di un momento di pausa ma di un addio definitivo che vedrebbe quindi la coppia in piena crisi.

Ma si proceda con ordine, perché le rivelazioni di The Pipol sono alquanto scottanti, in quanto si parla di tradimenti all’origine della presunta rottura. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli sul caso.

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Il gossip

Non è un momento facile per Ignazio e Cecilia Rodriguez. I due si sarebbero detti addio e dietro questa decisione da parte di lei la scoperta di un tradimento.La modella argentina infatti non porta più l’anello al dito da diverse settimane e ma non è tutto pare anche che Moser abbia lasciato la loro casa, dove vivevano assieme.

Sui social, per il momento, nessun movimento sospetto, ovvero i due si seguono ancora e nessuno tanto meno ha cancellato loro foto assieme. Come detto in precedenza alla base della rottura un tradimento di Ignazio che la Rodriguez avrebbe scoperto per caso. Per ora da parte dei diretti interessati tutto tace.

Nozze saltate tra i Rodriguez: addio alla coppia?

Solo pochi mesi fa, precisamente a novembre, Ignazio e Cecilia avevano annunciato le loro nozze nel salotto di Verissimo. Purtroppo, già qualche mese prima si era parlato di una rottura che però non aveva portato ad un addio. Tra agosto e settembre 2020, Moser e Cecilia arrivarono persino a lasciarsi.

Il gossip si sbizzarrì all’epoca, ricamando parecchio sul periodo buio che colpì il trentino e la sudamericana. Anche in quella occasione si parlò di tradimenti, però mai confermati dai diretti interessati. Cecilia parlò di un periodo difficile ma che fu superato senza troppe difficoltà.