Eva Henger esagera con la scollatura, il top non copre quasi nulla: i fan “regali emozioni proibite!”

Dopo il brutto incidente che l’ha interessata lo scorso anno Eva Henger è tornata più in forma che mai.

L’ex porno diva infatti grazie alla tanta riabilitazione è riuscita a rimettersi in piedi e come si vede da questi scatti a regalare nuovi emozioni al suo pubblico maschile Alla soglia dei 50 anni, la Henger con le sue forme e il suo fisico può fare invidia anche ad una ventenne.

Eva Henger incanta con la sua scollatura profonda

Le basta davvero poco per mandare il pubblico maschile in escandescenza. Eva Henger anche questa volta con un semplice scatto è riuscita in pochissimi secondi a far mancare la vista anche ai più efficaci. Direttamente dalla sua abitazione si è scattata una foto.

Con addosso un semplice top di colore chiaro gli occhi sono caduti tutti li, sul suo decolletè messo in bella vista. Le sue curve mozzafiato hanno fatto girare la testa a tutti i suoi ammiratori, sopratutto dopo che ha messo in evidenza il suo prosperoso seno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

La scollatura infatti è profondissima tanto da coprire il minimo indispensabile. Tornata da poco da una lunga vacanza a Sharm el Sheik dove è solita andare, la modella è apparsa ancora più bella che mai. Inutile dire la reazione dei fan davanti a tanta bellezza che come qualcuno ha aggiunto fa mancare davvero il respiro. Qualcun altro invece ha precisato che solo lei sa regalare emozioni proibite.

La nuova vita dell’ex porno diva

Chi segue Eva Henger sicuramente è abituato a vederla in scatti piccanti. L’ex porno diva infatti sa sempre come stupire e soprattutto come accendere le fantasie di tanti maschietti che la seguono. Ricordiamo che il suo profilo conta quasi un milione di follower e ogni giorno sono tanti i seguaci che attendono sue notizie.

Anche se ha accantonato da anni il mondo del cinema a luci rosse, Eva continua sempre ad occuparsi di cinema che è la sua passione. La sua vita però attualmente si concentra soprattutto sulla famiglia, sul marito e i figli.