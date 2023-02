Alberto Matano trema, possibile addio a La Vita in Diretta: spunta già il sostituto?

Da circa 4 anni Alberto Matano è alla conduzione de La Vita in diretta. Un successo clamoroso quello del giornalista Rai tanto che la stessa rete ne è davvero soddisfatta. Nonostante il grande risultato, potrebbe ricevere qualche brutto colpo all’ultimo minuto.

L’indiscrezione è partita dopo l’ospitata del giornalista a boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2 da circa tre settimane. Chi lo ha seguito lo ha visto molto a suo agio e per tale ragione è iniziata a circolare una strana voce… Ma vediamo i dettagli.

Alberto Matano, futuro incerto a la Vita in diretta?

La presenza di Alberto Matano a Boomerissima non è passata inosservata tanto che in molti lo hanno visto a suo agio. Ma non solo, tanto lo hanno visto anche un ottimo intrattenitore tanto da vederlo pronto per la prima serata della rete ammiraglia della tv di Stato.

Sarebbe per lui un ottima opportunità dato che visto il grande successo che ha ricevuto in questi 4 anni con la Vita in Diretta, Matano è più che amato da una grande fetta di pubblico, sia giovane che non.

Insomma al momento queste sono solo ipotesi e solo più avanti si potrà capire realmente cosa succederà. Intanto, quel che è certo è che anche il prossimo anno sarà conduttore del suo talk show. Infatti, a tal proposito il magazine Chi, è certo che verrà riconfermato anche nelle prossime stagioni televisive.

Periodo magico per il conduttore Rai

Non solo tanto successo a livello televisivo, per Alberto Matano è tempo di grandi soddisfazioni anche a livello personale. Il conduttore nei mesi scorsi è convolato a nozze con lo storico compagno Riccardo Mannino.

I due sono stati paparazzati dai giornalisti del magazine in vacanza alle Terme di Saturnia dove nelle foto che li immortalano appaiono felici, affiatati, più innamorati che mai ma anche in perfetta forma fisica.

Matano del resto non ha mai fatto mistero di sia di una buona forchetta, ma anche uno sportivo, per questo motivo dedica molto tempo all’attività fisica ed i risultati sono più che visibili a tutti.