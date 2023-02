Uomini e donne registrazione 4 febbraio: Carola assente, Lavinia vicina alla scelta!

E’ da poco terminata una nuova registrazione di Uomini e donne. Quella di ieri è stata senza dubbio una puntata particolare dato che come già vi avevamo anticipato, Carola abbandonato il programma, spiegando che non si sente più pronta ad andare avanti.

La ragazza sperava tanto che Federico facesse una scelta quanto prima e invece a distanza di 4 mesi la situazione è sempre la stessa. Nella puntata di questa sera largo spazio a Lavinia e ai suoi due corteggiatori. Le anticipazioni ci fanno sapere che è uscita con entrambi e dopo tanto tempo ha trascorro dei bei momenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomini e donne registrazione oggi: Lavinia pronta alla scelta

Lavina è uscita prima con Alessio Corvino e si sono baciati. Questa volta non hanno litigato e lui le ha portato anche un regalo. La tronista è apparsa molto felice e serena ed è convinta che presto farà la sua scelta. I due hanno poi ballato insieme e tutti hanno notato che si tenevano per mano come due fidanzati.

Poi Maria ha mostrato l’esterna con Alessio Campoli e anche lui l’esterna è andata benissimo. I due si sono baciati sotto un piumone e lui le chiede quanto manca alla scelta. Lavinia spiega che finalmente vede che i suoi corteggiatori si sono aperti verso di lei e quindi non manca molto. Inoltre, afferma che per lei Campoli è un Si.

Anticipazioni: Federico vuole recuperare Carola

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere anche che in puntata non si è presentata Carola. La ragazza si è eliminata nella registrazione del tre febbraio, precisando di non voler più continuare il suo percorso. Il tronista quindi è rimasto solo con Alice e di conseguenza adesso è in grande difficoltà.

Molto probabilmente si aspettava che la giovane facesse un passo indietro ma non si è presentata… Federico però non ha nascosto che è pronto ad andarla a riprendere a casa. Alice si è mostrata comprensiva anche perchè sa che alla fine se l’avesse scelta non sarebbe stata una scelta fatta davvero con il cuore. Chissà se Carola però farà ritorno negli studi televisivi.