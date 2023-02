Uomini e donne, registrazione 4 febbraio: Ida torna in studio, Riccardo parte all’attacco

Il 4 febbraio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni ci fanno sapere che si sono stati grandi colpi di scena sopratutto per quanto riguarda il trono over. Ida Platano è tornata in studio per avere il suo confronto con Riccardo.

Come già aveva rivelato Maria De Filippi, l’ex dama si è infastidita parecchio di fronte ad alcuni interventi del cavaliere su di lei, fatti fuori dal programma. La parrucchiera però non è tornata da sola insieme a lei c’è Alessandro Vicinanza. Entrambi hanno deciso di fare questo confronto con Guarnieri e pare che se li son detti di tutti i colori.

Uomini e donne 4 febbraio: Riccardo e Alessandro litigano, Ida guarda

“Ci sono state forti liti tra lui e Riccardo, con tanto di parolacce”. Da una parte Alessandro ha attaccato Riccardo, dicendo che dovrebbe vergognarsi perché vive ancora a casa con sua mamma. Dall’altra, Guarnieri ha lanciato pesanti accuse a Ida, affermando che “non è una buona mamma”.

Ma non è finita qui, dopo il pesante scontro tra Maria e Biagio, nella puntata attuale di Maro non si è presentato, questo significa che effettivamente è fuori da Uomini e donne. Insieme a lui ricordiamo è andata via anche Gloria Nicoletti, dopo che dal Guarnieri ha ricevuto l’ennesimo due di picche.

Trono classico: Federico riprende Carola, Lavinia incerta

Nel corso della registrazione poco spazio invece è stato dedicato al trono classico. Lavinia si è detta ancora incerta tra i due Alessio ma con entrambi ha fatto una bella esterna. Inoltre ha baciato tutti e due ma al momento la scelta ancora non c’è.

Intanto, Federico è rimasto solo con Alice e dopo l’addio di Carola avvenuto sempre nella puntata precedente il tronista si è detto pronto a riprenderla. La Carpanelli oggi non è tornata in studio per la nuova registrazione, restando ferma nella sua posizione.