Tutti pazzi per il tailler nero di Maria de Filippi a C’è Posta per te, sapete quanto costa? Solo la giacca una fortuna!

Il 4 febbraio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di C’è posta per te. Maria fin dal suo ingresso in studio ha conquistato tutti con un tailler chic ed elegante di colore nero.

Come sempre con una giacca ed un pantalone nero non si sbaglia mai e possiamo dire che subito dopo la messa in onda tutti si sono messi alla ricerca del prezzo e della marca.

Ancora una volta Queen Mary ha scelto Alexander McQueen. Si tratta di un brand che la moglie di Costanzo ha sfoggiato in tv, più precisamente a Tu si que vales ma anche al pomeridiano e al serale di Amici. Ma andiamo a vedere insieme quanto costa.

Maria De Filippi conquista tutti con il suo tailleur nero: marca e prezzo

Nel salotto televisivo di C’è posta per te, Maria De Filippi ha indossato un abito molto elegante di colore scuro. I commenti positivi sul suo look sono arrivati all’instante, infatti Maria ha davvero fatto innamorare tante donne con questo outfit semplice ma nello stesso tempo anche molto particolare. Maria per tanti è un esempio di stile, e qualcuno vuole proprio imitarla…

Ma quanto costa il tailleur indossato Alexander McQueen?. Allora il completo si presenta con una giacca sartoriale che Queen Mary ha lasciato aperta e ha abbinato a top di raso e pantaloni delle stessa tonalità con tacchi a spillo lucidi. Mentre la blazer vanta una tonalità nera che non passa mai di moda e si distingue per alcuni dettagli classici come i revers a lancia, la tasca a filetto sul petto e la chiusura frontale con bottoni. Il prezzo? Una follia… Solo la giacca costa ben 1395 euro.

I segreti di bellezza di Maria de Filippi

In ogni suo look Maria De Filippi è sempre impeccabile e questo è anche grazie alla sua perfetta forma fisica. La presentatrice sfoggia infatti un corpo di una ragazzina, tonico e in forma. La conduttrice non ha mai nascosto di seguire una corretta alimentazione ma di praticare anche tanto sport. Pare che non ami particolarmente i dolci e non beva mai alcolici. Tra le sue attività più amate c’è il crossfit e il tenniss.