Uomini e donne anticipazioni, è caos: tra Riccardo e Alessandro è quasi rissa, volano torte in faccia

Le anticipazioni a riguardo l’ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 4 febbraio ci fanno sapere che è accaduto di tutto. Possiamo dire che si è superato davvero il limite del trash soprattutto tra Riccardo e Alessandro.

Vicinanza è tornato negli studi assieme ad Ida Platano per avere un confronto con il tarantino. Pare, infatti, che alla coppia non sono piaciute le dichiarazioni di Guarnieri fatte al settimanale ufficiale del programma.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo e Alessandro regalano perle in studio

Riccardo nel corso di questa intervista ha criticato Alessandro dandogli del bambino rispetto ad Ida. Secondo Guarnieri il ragazzo non è all’altezza di stare accanto ad una donna come la Platano. In studio tra i due sono volati paroloni con tanto di offese pesanti. Vicinanza ha dato del fallito a Riccardo criticandolo sul fatto che a quarant’anni vive ancora con sua madre. Guarnieri invece gli ha dato del figlio di papà.

Insomma, dei botta e risposta che hanno acceso lo studio. In tutto ciò Ida è rimasta in silenzio a guardare. Ma tra una frecciatina e l’altra, in mezzo alla discussione si è immischiata Tina Cipollari. La vamp di Frusinate di nascosto ha preso la torta di benvenuto di Ida e Alessandro e la lanciata in testa a Riccardo che è rimasto davvero senza parole.

Anticipazioni trono over: Gloria lascia il programma, Biagio cacciato

Nel corso della registrazione, grande attenzione si è rivolta sul trono over. Riccardo Guarnieri oltre ad essere protagonista della discussione con Alessandro, ancora una volta è rimasto solo. Nell’ultima puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5 lo abbiamo visto lasciare il parterre dopo la sfuriata contro Gloria. In questo caso, la situazione si ricapovolge, perchè ad abbandonare il programma definitivamente è stata Gloria.

La dama che in questi mesi ha investito tempo e sentimenti ha messo alle strette il cavaliere e di fronte all’ennesima incertezza ha deciso di lasciare il parterre e tornare a casa da sua figlia. Le anticipazioni, inoltre, ci fanno sapere che anche un altro cavaliere non era presente in studio. Si tratta di Biagio di Maro. Il bel napoletano pare sia stato cacciato via da Maria De Filippi nella registrazione precedente e quindi dalla sua non presenza si deduce che ha capito benissimo le intenzione di Queen Mary.