Gianluca Benincasa nuovo sfogo dopo la denuncia della famiglia di Antonella: clamoroso dietrofront

L’ingresso nella casa del GF Vip di Gianluca Benincasa è compromesso a causa di una denuncia sopraggiunta da parte della famiglia di Antonella Fiordelisi. Il padre della ragazza ha fatto saprete mediante il suo account di Instagram di aver provveduto ad agire legalmente contro l’ex di sua figlia con un a denuncia per stalking.

Da qui ne è conseguito un ordine restrittivo ai danni di Gianluca, per cui non può avvicinarsi alla sua ex. Di conseguenza, non può neppure entrare nella casa del GF Vip. Benincasa è rimasto incredulo, sta di fatto che in queste ore si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social.

Il nuovo sfogo di Gianluca dopo la denuncia della famiglia di Antonella

La famiglia di Antonella Fiordelisi ha sorto denuncia contro Gianluca Benincasa impedendogli, così, di entrare in casa. Adesso le parti in causa dovranno affrontare un processo e il ragazzo è distrutto dal dolore. In queste ore ha pubblicato un nuovo sfogo su Instagram in cui ha detto di non poter credere a quello che è successo. Il giovane è sconvolto poiché con la famiglia della sua ex, fino a un po’ di tempo fa, c’era un rapporto assolutamente civile e pacifico.

Ad un certo punto, poi, non ha capito cosa sia successo e per quale motivo la famiglia della ragazza si sia resa così ostile nei suoi confronti. Benincasa ci ha tenuto a precisare di non aver mai affrontato una cosa del genere, poiché non gli è mai capitato nella vita. Ad ogni modo, si augura vivamente che tutto questo si risolva quanto prima.in seguito, poi il ragazzo ci ha tenuto a fare una precisazione inattesa.

L’inatteso passo indietro di Benincasa

Nello specifico, Gianluca Benincasa, malgrado la denuncia della famiglia di Antonella, ha deciso di spezzare una lancia in loro favore. Nello specifico ha detto di sapere che, in realtà, l’animo dei genitori della Fordelisi sia buono. I genitori della ragazza, infatti, sarebbero perfettamente che lui non avrebbe mai potuto fare del male ad Antonella, pertanto, si augura che rinsaviscano quanto prima.

Con questo passo indietro, forse, il giovane si augura che Stefano Fiordelisi possa ritirare la denuncia contro di lui, ma questo sembra davvero molto difficile da realizzarsi. Infine, poi, Gianluca ha spiegato di stare malissimo a causa di tutta questa storia. Quello che è accaduto lo ha destabilizzato moltissimo e gli ha generato tantissima rabbia.