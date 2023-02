Domenica In anticipazioni, ancora critiche per Mara Venier: “l’ospite di non è gradito!”

Torna in onda anche oggi pomeriggio dalle ore 14.00 una nuova puntata di Domenica In. Come accade in ogni diretta la conduttrice si appresta a ricevere nel suo studio tanti ospiti e in vista della prossima edizione di Sanremo Mara dedicherà largo spazio proprio al festival.

Domenica In, 5 febbraio 2023: tutti gli ospiti di oggi

Tanti gli ospiti che interverranno in studio in occasione della 21^ puntata del varietà di Rai1, del giorno di festa degli italiani, diretto e condotto da Mara Venier. Come detto in precedenza largo spazio sarà dedicato a Sanremo con i cantanti Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, i New Trolls, i Jalisse, Francesca Alotta e Oliver Skardy. Ognuno di loro si esibirà con i propri cavalli di battaglia.

Tra gli opinionisti, invece troveremo Marino Bartoletti e Pino Strabioli e Adriano Aragozzini, Direttore Artistico del ‘Festival di Sanremo’ dal 1989 al 1993. Ma non è tutto perchè tra gli ospiti arriverà anche o meglio ancora una volta Pierpaolo Pretelli. Beh, la polemica nata sui social riguarda proprio il fidanzato di Giulia Salemi . Andiamo a vedere insieme perchè.

Polemiche in rete per la presenza di Pierpaolo Pretelli

Come tutti sanno qualche anno fa tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier c’è stato un piccolo screzio. Il giovane, poi, è passato a Mediaset partecipando prima al GF Vip e poi quest’anno l’abbiamo visto sempre accanto ad Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista per due puntate del reality.

Intanto, la sua carriera continua a crescere infatti non ha nascosto di avere tanti progetti in vista. Questo suo “ritorno” in Rai da circa tre appuntamenti accanto a Mara però ha fatto storcere e non poco il naso a molti. La sua presenza sulla rete pubblica non piace, e non piacciono nemmeno le sue esibizioni…

Sembra ormai un copione, ha chiosato qualcuno, fa sempre le stesse cose ha scritto invece un altro utente. Infatti, non a caso, oggi si esibirà in una delle sue performance più riuscite a ‘Tale e Quale Show’ imitando il cantante Irama. Infine, a Domenica In arriverà anche la moglie di Rino Gaeano, Patrizia Reitano, che sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro lunga storia d’amore e il grande successo