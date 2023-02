C’è posta per te, Graziana e Domenico stanno ancora insieme? Un dettaglio non convince il web

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’ è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è stato il più visto sulla rete ammiraglia, portando a casa al vittoria in termini di ascolti.

Nel corso della puntata tante emozioni e tante storie che la conduttrice ha raccontato sempre con eleganza e professionalità. Tra i tanti ospiti al pubblico a casa ha colpito la storia di Graziana e Domenico. Un storia di una convivenza finita per via di un tradimento da parte di lui.

C’è posta per te: Domenico tradisce Graziana, la scelta di lei delude il pubblico

A C’è Posta per Te nella puntata di ieri sera 4 febbraio abbiamo visto la storia di Domenico e Graziana. Un amore interrotto in cui è venuta a mancare la fiducia ma che Domenico spera si possa recuperare. Domenico si è rivolto a Maria De Filippi per cercare di ricostruire da zero la storia d’amore con la sua compagna.

Quella dei due giovani siciliani è una storia singolare, entrambi sono separati in casa ed hanno dei figli, Domenico ha una figlia mentre Graziana ha tre figlie. I due si innamorano e decidono di convivere nel paese di lui, lei quindi porta con sé due delle figlie perché la più grande preferisce restare a Riposto dalla nonna.

Dopo un primo periodo in cui tutto sembra essere rose e fiori iniziano i primi problemi, Graziana è gelosa dell’ex moglie di Domenico e ad aggravare la situazione c’è il fatto che lui lavora insieme alla sua ex. Intanto le figlie di Graziana iniziano a mostrare segni di insofferenza alla lontananza dalla sorella maggiore e dalle amicizie e quindi tornano dalla nonna. Alla fine dopo una serie di botta e risposta tra i due grazie all’aiuto della De Filippi, Graziana decide di aprire la busta.

Un dettaglio conferma le bugie della coppia

Viste le sue parole e il modo in cui è apparsa Graziana nessuno credeva che aprisse la busta, infatti la scelta non è stata condivisa dal pubblico. Ma quel che adesso tutti vogliono sapere è se la ragazza e Domenico stanno ancora assieME

Beh, dando uno sguardo sui social c’è una foto che conferma tutta un’altra verità rispetto a quello che è stato detto A C’è Posta Per te. Domenico e Graziana non hanno ripreso i rapporti con calma, ricominciando da zero. Anzi nel giro di poche settimane sono tornati a vivere insieme e per rendere omaggio al tutto si sono tatuati un frase assieme