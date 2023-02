Wanda Nara non teme censure, via i pantaloni e fuori tutto:. Fan: “Se continui così ci prende un infarto”

Wanda Nara è una delle regine incontrastate di Instagram, una delle tante che posta contenuti particolarmente bollenti per la gioia dei suoi seguaci. A far parlare di lei non solo il suo legame ormai rotto con Icardi ma anche suoi scatti che quotidianamente posta sui propri account.

Sulla celebre piattaforma Instagram, in particolare, non smette di farsi notare con le sue classiche pose hot mettendo in mostra le sue curve, decisamente oltre misura. Wanda ama farsi vedere e soprattutto sa come stuzzicare le fantasie più proibite.

Wanda Nara che bomba, il lato B scoperto manda in tilt i fan

Come ben sappiamo, Wanda non si cura delle malelingue e mette in mostra i pezzi forti della casa: lato B e lato A senza pietà… E’ quello che ha fatto anche pochi istanti fa mostrandosi con un perizoma da urlo. Un lato b pazzesco che come ha scritto qualcuno, “parla da solo”.

Nel dettaglio Wanda Nara ha pubblicato un sequel di foto dove però il protagonista è sempre il suo fondoschiena!. I maschietti non possono far altro che ammirare e i pi+ù peccaminosi zoomare…Gli amanti de genere infatti odiano le censure! Che voto date al post della modella?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Lady Icardi non ne ha per nessuno!

La meravigliosa trentacinquenne, possiamo dire che non ha neanche avuto bisogno di trasparenze, per conquistare i suoi follower. Le basta poco per far girare la testa a tutti, infatti, impossibile contare i commenti che ha ricevuto…

Qui il gioco diventa davvero pericoloso, per le coronarie degli ammiratori. Le curve di questo 91-63-91, sono davvero troppo scoperte per i poveri fan.

Insomma, Wanda Nara non si smentisce mai. Nonostante il cambio drastico di look di questi giorni,dove è passata dal biondo platino al castano scuro, il suo obiettivo principale è sempre lo stesso: sedurre e conquistare!