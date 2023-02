Milena Miconi sparita dalla Casa del GF Vip: probabile ritiro dopo il drammatico annuncio.

Si è trattato di un risveglio assai triste per la concorrente Milena Miconi questa mattina. La Vippona è stata informata dagli autori del programma della morte del suo storico manager Alessandro Lo Cascio.

Al momento non è ancora chiaro se l’attrice deciderà di proseguire la sua avventura nella casa o deciderà di abbandonare la trasmissione.

Milena Miconi verso il ritiro

Gli altri concorrenti della Casa del GF Vip hanno subito notato che qualcuno e qualcosa fosse accaduto. Milena Miconi dopo aver ricevuto la notizia della morte del suo manager è andata via dalla Casa e tra censure e avvisi strani da parte della produzione gli altri ragazzi hanno capito che fosse accaduto qualcosa di grave.

Infatti, in molti hanno subito notato l’assenza della Miconi, e hanno ipotizzato una possibile espulsione della concorrente per via di una bestemmia. E invece la sua mancanza è stata dettata da un altro motivo. La 50enne dopo poco è riapparsa nella casa di Cinecittà, visibilmente scossa e provata per la notizia della scomparsa del suo amico e agente Alessandro Lo Cascio. La Miconi non è riuscita a trattenere le lacrime ed è crollata emotivamente…

GF Vip: La Vippona ha avuto un crollo emotivo

Stando alle ultime notizie e agli ultimi aggiornamenti dalla casa, Milena Miconi pare sia intenzionata a lasciare il gioco. In questo momento non è in grado di stare insieme agli altri e far finte che nulla fosse accaduto. Il compianto Lo Cascio oltre ad essere il suo manager era anche un suo caro amico.

Intanto, l ’ex gieffina Manila Nazzaro ha pubblicato un tweet in cui sprona la sua grande amica a proseguire il suo percorso e a dimostrare la sua forza . Al momento bisognerà capire cosa deciderà di fare. Infine, c’è da dire anche che pochi giorni fa Milena è stata protagonista di un siparietto nei confronti di Nikita che ha indignato. L’attrice ha imitato la Pelizon e quello che ha detto non è piaciuto alla popolo della rete. Molti si sono indignati tanto da chiedere allo staff di Nikita provvedimenti.