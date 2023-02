Milena Miconi abbandona la casa del GF Vip: cosa succede adesso?

Un gravissimo lutto ha colpito Milena Miconi nelle scorse ore e dopo l’annuncio da parte della produzione, la Vippona ha deciso di lasciare la Casa.

Ieri sera è venuto a mancare il suo amico e manager Alessandro lo Castro e per questa ragione al momento non se la sente di continuare questo percorso al reality. Tutti gli altri concorrenti le hanno manifestato tutta la loro vicinanza cercando di consolarla, ma Milena Miconi non ha voluto sentire ragioni.

Milena Miconi abbandona la Casa del GF Vip 7

«Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere», ha confessato Milena Miconi ai suoi compagni poco fa. La concorrente così ha deciso di voler andare via e di partecipare ai funerali dell’amico scomparso che si terranno lunedì alle 15 nella chiesa degli Artisti a piazza popolo a Roma.

In questi istanti a dare l’annuncio dell’abbandono della concorrente, anche il sito ufficiale del Grande Fratello Vip. Alessandro Lo Cascio, il manager dell’attrice e di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, secondo le prime indiscrezioni è morto per un improvviso attacco di cuore. La sua morte ha lasciato sgomenti tutti…

La concorrente entrerà di nuovo in Casa?

Appena appresa la notizia in confessionale da parte della produzione Milena Miconi è scoppiata in lacrime e ha raggiunto gli altri ragazzi. Nessuno mai avrebbe immaginato una notizia simile e proprio per questo motivo tutti si sono stretti attorno a lei per darle conforto. A nulla però sono bastate le parole, la concorrente è voluta andare via. Ma cosa succederà adesso?

Come da regolamento, chiunque varca la porta rossa se non per problemi di salute, non può più tornare in Casa e continuare il percorso per il reality. Come in molti ricorderanno è già accaduto in passato, che un concorrente dovesse lasciare la Casa per un lutto, parliamo di Daniele Bossari. In quel caso, l’ex gieffino fece ritorno dopo pochi giorni. Chissà se con la Miconi succederà lo stesso.