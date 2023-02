GF Vip, dopo Milena Miconi altro concorrente rischia di uscire: cosa è successo

Poche ore fa a lasciare la Casa del GF Vip è stata Milena Miconi. La concorrente purtroppo ha saputo della disputa del suo grande amico e manager, per questo ha abbandonato il gioco, almeno al momento.

In questi istanti però si è diffusa la voce che un altro gieffino sarebbe vicino a l’uscita. Stiamo parlando di Luca Onestini . A quanto pare potrebbe esserci questa possibilità dopo il responso di alcuni esami che avrebbe fatto in questi giorni.

Luca Onestini rischia di uscire dal GF Vip

“A rischio uscita anche Luca Onestini… chiamato in confessionale gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni dopo aver fatto degli esami”, scrive Amedeo Venza sul suo account ufficiale.

Dopo l’uscita temporanea di Milena Miconi per via della morte prematura del suo manager, pare che anche Onestini potrebbe lasciare il programma. Intanto, in rete qualcuno già pensa che si tratti di una strategia dato che domani dovrebbero entrare anche due nuovi concorrenti. Per ulteriori aggiornamenti non ci resta che attendere.

Anticipazioni GF Vip lunedì 6 febbraio

Quella del sei febbraio 2023 sarà sicuramente una puntata molto particolare ed interessante. Sicuramente si parlerà del caso Onestini e di questi esami sopra citati. Alfonso Signorini sicuramente si ocupererà anche del caso Antonella Fiordelisi e della non entrata del suo ex fidanzato. Gianluca è stato denunciato per stalking e quindi il suo ingresso è slittato. Molto probabilmente si presenterà il padre della salernitana per spiegarle il tutto. Altro tema molto scottante riguarda Nikita Pelizon.

Il team della modella ha scritto agli avvocati della concorrente per chiedere più controlli da parte della produzione. In tanti credono che la ragazza venga bullizzata. L’ultima stoccata le è arrivata poco fa, dove qualcuno nella Casa h a insinuato che Alessandro Lo Cascio sia morto per “colpa sua”. Affermazioni gravissime che sicuramente porteranno ad un provvedimento disciplinare o a un’eliminazione immediata. Infine, ancora una volta si parlerà anche di Edoardo e Antonella che finalmente hanno ritrovato la loro serenità.