Problemi di salute per Luca Onestini? Rischio uscita dal GF Vip e come sta ora

In queste ore sono sopraggiunte delle notizie piuttosto incresciose su alcuni concorrenti del GF Vip. Dopo l’uscita di Milena Miconi, a causa della morte del suo manager, un altro concorrente potrebbe uscire dalla casa. La persona in questione è Luca Onestini, il quale pare abbia dei problemi di salute.

I concorrenti si sottopongono periodicamente a dei controlli e, a seguito di una visita di routine e alcune analisi, a Luca sembrerebbero essere usciti dei valori alquanto sballati. Vediamo cosa è successo.

I problemi di salute di Luca Onestini

Questo è un periodo davvero molto particolare per il GF Vip. Si stanno verificando svariati episodi alquanto degni di nota che stanno generando molto sgomento. Tra di questi c’è stata l’uscita di Milena Miconi a causa di un lutto, ma non solo. Da poco si è scoperto del mancato ingresso di Gianluca Benincasa a causa di una denuncia sporta dalla famiglia di Antonella Fiordelisi e non solo. Da qualche ora sta circolando sul web anche un’altra notizia che riguarda un altro concorrente.

Luca Onestini, infatti, ha effettuato delle analisi e, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, potrebbe avere dei problemi di salute. Quello che è emerso dalla segnalazione in questione è che il giovane avrebbe effettuato delle analisi, le quali avrebbero portato alla luce dei valori alquanto sballati. Per il concorrente, dunque, dovrebbero essere necessari dei controlli in modo da approfondire la questione. (Continua dopo la foto)

Come sta Luca e ipotesi abbandono GF Vip

I possibili problemi di salute di Luca Onestini potrebbero spingere il ragazzo a dover abbandonare la casa del GF Vip. Al momento, però, non è chiaro se questo sia soltanto un’esagerazione e la questione rientrerà nei ranghi quanto prima oppure no. Nel caso in cui Onestini dovesse uscire dal programma, inoltre, non si sa se sarà in maniera temporanea, come accaduto per Antonino Spinalbese, oppure definitiva.

Per adesso, però, Luca non sembra mostrare particolari sintomi o problematiche. Il ragazzo, infatti, sta continuando a comportarsi come se nulla fosse e non sembra affatto provato da quanto accaduto. I fan, chiaramente, sperano che l’allarme possa rientrare al più presto. e il concorrente possa continuare tranquillamente la sua avventura all’interno del reality show. Per sapere se il pericolo sia scongiurato oppure no, però, è necessario attendere le prossime ore.