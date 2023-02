Milena Miconi rientra al GF Vip? Sul web scoppia la polemica: cosa è successo

Ieri Milena Miconi ha abbandonato la casa del GF Vip a seguito della scoperta di un lutto. Il suo manager, purtroppo, è venuto a mancare e la donna ha sentito la necessità di uscire per potergli dare l’ultimo saluto.

In queste ore, però, sul web sta trapelando la notizia secondo cui la donna potrebbe rientrare nella casa dopo aver preso parte ai funerali. Molti utenti del web hanno sollevato una polemica a riguardo. Vediamo per quale motivo.

Milena rientra nella casa del GF Vip dopo il lutto?

Milena Miconi è uscita dal GF Vip dopo aver appreso una notizia sconvolgente in merito alla morte del suo manager. La notizia l’ha letteralmente sconvolta, sta di fatto che la donna è scoppiata in lacrime e, dopo aver attentamente riflettuto, ha deciso di andare via. Ad ogni modo, pare che la sua uscita possa essere solo temporanea, o almeno questo è ciò che sperano molti utenti del web.

L’influencer Amedeo Venza ha affrontato la faccenda ed ha ammesso che sarebbe giusto se la produzione del GF Vip permettesse alla donna di rientrare in casa dopo aver preso parte alle esequie del suo manager. Se la protagonista dovesse sentire di riuscire a continuare la sua avventura, dopo aver reso maggio al povero compianto, la produzione le dovrebbe dare questa opportunità.

Il web solleva una bufera sulla Miconi

Ricordiamo, infatti, che durante l’edizione di quest’anno questa pratica è stata consentita. Contrariamente a quanto accaduto durante le precedenti edizioni, quando se un concorrente doveva uscire dalla cosa non poteva mettervi più piede, stavolta le cose stanno andando diversamente. Antonino Spinalbese, ad esempio, si è assentato per diverse settimane a causa di un problema di salute e poi è rientrato.

Stessa cosa è avvenuta per i concorrenti risultati positivi al covid o, ancora, quando alcuni vipponi sono usciti per andare a votare. Insomma, in molti stanno chiedendo a gran voce il reintegro di Milena Miconi al GF Vip dopo aver partecipato ai funerali del suo manager. Ad ogni modo, almeno per il momento non sono stati dati aggiornamenti a riguardo. Gli autori non si sono sbilanciati sulla faccenda. Tuttavia, stando a quanto emerso dal comunicato del GF Vip, al suo interno c’è scritto che Milena lascia temporaneamente la casa. Questo, dunque, vuol dire che da un momento all’altro potrebbe anche rientrarvi.