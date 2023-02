“E’ colpa di Nikita…” Insinuazioni shock sulla morte del manager di Milena Miconi: chiesti provvedimenti seri

E’ senza dubbio un momento molto delicato per Milena Miconi che nelle scorse ore ha deciso di lasciare la Casa di Cinecittà per andare ai funerali del suo amico e manager Alessandro. L’uomo è morto all’improvviso all’età di 52 anni per un arresto cardiaco. Una morte che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e tutta la famiglia dell’imprenditore.

Milena ha scelto di andare via almeno per il momento e di voler essere presente ai funerali che si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Piazza del popolo a Roma. Nel frattempo però, sui social sta accadendo qualcosa di vergognoso e assolutamente condannabile che vede protagonista, suo malgrado, ancora una volta Nikita Pelizon.

Nikita Pelizon tirata in ballo sulla morte del manager della Miconi

Ancora una volta Nikita è finita al centro di un caso mediatico al quanto vergognoso che sta indignando e non poco tutti. Già il team della concorrente aveva chiesto provvedimenti seri nei confronti di alcuni Vipponi che l’accusano di iella. Una cosa gravissima che però a nessuno sembra interessare.

Ora in rete si è accesa una nuova polemica e in questo caso davvero non ci sono parole per quello che qualcuno ha scritto. “Colpa di Nikita” si legge su Twitter. Per molti utenti la colpa della morte di Alessandro Lo Cascio, agente dei Vip venuto a mancare sabato, sarebbe da attribuire proprio alla concorrente “rea” di portare sfortuna. Una vergognosa insinuazione che andrebbe assolutamente condannata con ogni mezzo.

E’ bufera in rete: scatta la denuncia degli utenti

C’ è chi parla di “black humor”, facendo riferimento a Nikita Pelizon. In questo caso però possiamo dire che ci sarebbe davvero poco da ridere. Di fronte alla morte ed al conseguente dolore, infatti, non sono ammesse simili insinuazioni e soprattutto, nel 2023, sentire parlare di “jella” ci riporta indietro nel tempo a periodi tristemente noti. Proprio ieri, durante la trasmissione di Domenica In, si è parlati di Mia Martini e un noto giornalista che ha rivelato cose scioccanti su quello che ha subito l’artista scomparsa.

Mara Venier, infatti, oltre a prendere le distanze da tutto ciò che ha ascoltato, si è trovata anche costretta a censurare alcune frasi davvero orribili! Intanto su Twitter la condanna nei confronti degli utenti che avrebbero tirato in ballo Nikita di fronte a fatti così drammatici non si placa. Ovviamente, ora tutti sperano che vengano presi seri provvedimenti.