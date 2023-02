Antonella Fiordelisi fa una dedica all’ex Gianluca al GF Vip: posizione dei genitori compromessa

In queste ore non si sta facendo altro che parlare della denuncia sporta dalla famiglia di Antonella Fiordelisi contro il suo ex Gianluca Benincasa. La ragazza, però, attualmente reclusa nella casa del GF Vip, ignara di tutto ha fatto una dedica al giovane.

Questa notizia, chiaramente, sta compromettendo fortemente la posizione della famiglia della giovane, che invece ha accusato Gianluca di essere uno stalker. Ma se così fosse, per quale motivo Antonella avrebbe avuto il pensiero di fare una dedica dolce al suo ex in casa? Vediamo cosa è successo.

La dedica di Antonella Fiordelisi all’ex Gianluca Benincasa

La famiglia di Antonella Fiordelisi ha deciso di denunciare Gianluca Benincasa, impedendogli così di entrare nella casa del GF Vip. Papà Stefano, infatti, ha accusato il ragazzo di essere uno stalker di sua figlia, pertanto, ha ottenuto un ordine restrittivo per cui il giovane non può avvicinarsi a sua figlia. Questo, dunque, implica che il protagonista non entrerà nel programma. Antonella, nel frattempo, è totalmente ignara di tutto quello che sta succedendo, pertanto, ha compiuto un gesto che sta compromettendo la posizione dei suoi genitori.

Ad un certo punto, infatti, la protagonista si trovava in giardino e ha cominciato a gridare agli al vento alcune persone che avrebbe avuto piacere di salutare. Dopo aver fatto il nome di alcune amiche, Antonella ha detto di voler mandare un saluto affettuoso anche a Gianluca. I toni adoperati dalla ragazza sono stati davvero dolci, pertanto, sembra assurdo che Beniincasa possa rappresentare un pericolo per lei.

La reazione di Gianluca e della famiglia di Antonella

Subito dopo la dedica di Antonella Fiordelisi per Gianluca Benincasa, quest’ultimo ha subito condiviso tale messaggio per mettere in cattiva luce la famiglia della ragazza. Nello specifico, il giovane ha puntualizzato quello che praticamente tutti hanno notato. Se lui fosse davvero colpevole dei comportamenti di cui è stato accusato dai genitori di Antonella, infatti, la Fiordelisi non avrebbe certamente speso parole positive nei suoi confronti.

In merito a papà Stefano, invece, quest’ultimo è rimasto probabilmente spiazzato da questo gesto da parte di sua figlia. La credibilità di questa famiglia, dunque, è messa in discussione da molti telespettatori del programma, che stanno cominciando a non credere più alla loro versione dei fatti. Stefano non è intervenuto ancora per dire la sua a riguardo, ma p molto probabile che la faccenda verrà affrontata anche questa sera nella puntata del GF Vip.