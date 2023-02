Riccardo Guarnieri ha già voltato pagina dopo Gloria: beccato proprio con lei…

Non torna mai indietro Riccardo Guarnieri e ancora una volta ha mostrato la sua determinazione. Le anticipazioni di Uomini e donne ci hanno anticipato già che tra il bel tarantino e Gloria Nicoletti è finita. La dama dopo l’ennesimo tentennamento da parte di Guarnieri ha preso una decisione drastica, ovvero ha deciso di lasciare il parterre.

E mentre qualcuno si aspettava che Riccardo ci riprovasse con la Nicoletti, provando a cercarla fuori, l’ex fidanzato di Ida Platano ha già voltato pagina. Infatti, un fan del pugliese lo ha beccato a cena in compagnia di una donna misteriosa.

Riccardo Guarnieri ancora legato a Ida?

Dopo la fine della storia con Ida Platano, Riccardo è stato spesso al centro dello studio, protagonista di molti litigi. Non solo con la ex ma anche con gli opinionisti che sono convinti che il cavaliere sia ancora legato alla parrucchiera. Questo lo dimostra il fatto che non riesce a legare con nessuna ma anche dall’ultima intervista fatta al magazine di Uomini e donne, dove ha criticato la coppia.

Guarnieri ha usato parole davvero brutte per descrivere Vicinanza, e ha considerato la ex fidanzata una mamma poco attenta. Parole che hanno ferito molto i due, tanto da chiamare Maria de Filippi e chiedere un confronto in studio… Un confronto che come ci anticipano gli spoiler si è trasformato quasi in rissa tra i due uomini.

Intanto, le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Riccardo ha chiuso anche con Gloria Nicoletti. Dopo quasi 5 mesi di frequentazione il tarantino si è detto ancora indeciso e non innamorato della dama, motivo per cui, quest’ultima, dopo l’ennesimo litigio ha deciso di abbandonare il parterre.

Il cavaliere di Ued volta pagina: beccato a cena con una dama

Mentre tutti si attendevano un passo indietro da parte di Riccardo, nel voler andare a riprendere Gloria e dimostrare il suo interesse, il cavaliere ha spiazzato tutti. Si perchè, possiamo dire con certezza che Guarnieri ha voltato già pagina, dimostrando a tutti quello che hanno sempre pensato di lui: ovvero che non le interessa nessuna donna!

Pochi giorni fa, il cavaliere del trono over è stato beccato a cena con una donna, non si è ancora capito di chi si tratta ma si presume sia un’altra dama del parterre. Qualcuno afferma di averla vista nell’ultima puntata proprio dietro a Gloria