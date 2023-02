Cachet concorrenti Sanremo 2023: Ecco quanto guadagnano i cantanti in gara

In queste ore sono emerse delle notizie in merito ai cachet dei concorrenti del Festival di Sanremo 2023. I cantanti in gara, infatti, percepirebbero un compenso il quale viene identificato con la dicitura “rimborso spese”.

Stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che i partecipanti abbiano tutti diritto alla stessa somma, al di là della popolarità dell’artista. Inoltre, sembra che tale cifra sia piuttosto bassa considerando le spese che ciascun protagonista ha. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Ecco il cachet dei concorrenti di Sanremo 2023

I concorrenti di Sanremo 2023 percepiscono un cachet univoco e uguale per tutti. Ricordiamo che gli artisti in gara, quest’anno, sono 28. Ebbene, ciascuno di loro pare percepisca un compenso definito “Rimborso spese” di 48 mila euro complessivi. Questa cifra, seppur apparentemente alta, non sembra essere adeguata per molti. I cantanti, infatti, per partecipare al Festival, tra tutto quello che c’è da fare, pare arrivino a spendere una cifra complessiva che si aggira attorno ai 100 mila euro.

Se così fosse, dunque, il compenso percepito dai cantanti in gara non coprirebbe neppure il 50% delle effettive spese che ciascun concorrente ha. Questo, dunque, ha sollevato una forte polemica e un malcontento generale. Ad ogni modo, si ricorda che partecipare al Festival dà una grande visibilità ai partecipanti, pertanto, per molti vale comunque la pena partecipare per il tornaconto che arriva in seguito.

Compensi del conduttore, co-conduttrici e Morandi

Discorso del tutto diverso riguarda il conduttore del Festival. Dopo aver svelato il cachet dei concorrenti di Sanremo 2023, infatti, andiamo a vedere qual è quello del presentatore e direttore artistico Amadeus. Quest’ultimo, infatti, percepirebbe un compenso molto elevato, che va a puntata e non a evento complessivo. Il conduttore, dunque, pare percepirà un guadagno di circa 70 mila euro a serata.

Essendo 5 le serate del Festival, dunque, Amadeus dovrebbe percepire un cachet complessivo di 350 mila euro per condurre l’edizione di quest’anno del programma musicale più atteso di sempre. Altro esponente molto pagato sarà Chiara Ferragni. L’infleuncer, infatti, per presenziare sul palco del teatro Ariston, infatti, pare percepirà un compenso di 100 mila euro. Si ricorda, però, che l’influencer ha deciso di devolvere l’intera cifra in beneficenza, presso un ente che si occupa di combattere la violenza sulle donne. Gianni Morandi, poi, percepirebbe 30 mila euro a serata. Per le altre co-conduttrici, infine, pare sia previsto un cachet di 25 mila euro a serata.