Il Paradiso delle signore anticipazioni 8 febbraio: momento decisivo per Marcello

Le anticipazioni della puntata del l’8 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che per Marcello sarà un momento davvero importante. Per il giovane giungerà il momento di fare il suo discorso di presentazione ai soci del circolo.

Per quanto riguarda Francesco, invece, il ragazzo non ha nessuna intenzione di tornare a praticare il suo hobby legato al cucito. Elvira si rivolgerà a lui per chiedergli una mano con un abito, ma la sua reazione sarà del tutto estrema.

Maria fa una scoperta su Francesco al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del giorno 8 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Elvira avrà un problema con l’abito che dovrà indossare per partecipare alla gara di ballo. A tal riguardo, si rivolgerà a Francesco e gli chiederà una mano. Il ragazzo, però, avrà una reazione piuttosto dura, sta di fatto che negherà alla giovane di darle una mano per risolvere il suo problema.

Maria, dal canto suo, non avrà intenzione di arrendersi. La ragazza, infatti, proverà in tutti i modi a convincere il giovane a non abbandonare la sua passione per la sartoria. La ragazza, inoltre, farà anche una scoperta inerente il passato di Rizzo. Nello specifico, apprenderà che Francesco ha precedentemente lavorato insieme ad un sarto che, però, ha lasciato la sua attività per trasferirsi altrove.

Anticipazioni 8 febbraio: il discorso di Marcello

Su di un altro versante, poi, nella puntata dell’8 febbraio del Paradiso delle signore, vedremo anche che Umberto sarà molto arrabbiato con una sua dipendente. Guarnieri, infatti, scoprirà che la capo operaia si è candidata per lavorare nell’azienda di denim di Ezio. Questa notizia, chiaramente, genererà un certo sgomento e malcontento per il commendatore.

Per Marcello, invece, sarà un giorno molto importante. Il ragazzo sarà alle prese con la preparazione del discorso da tenere con i soci del circolo affinché decidano di accettarlo nell’entourage. Nulla deve essere trascurato o lasciato al caso, pertanto, il giovane si impegnerà davvero moltissimo nell’elaborazione di un discorso davvero impeccabile e preciso. Dopo diversi preparativi, poi, arriverà finalmente il grande giorno. Marcello, infatti, si troverà al Circolo in presenza di tutti i soci e comincerà ad enunciare quello che ha elaborato. Quale sarà la reazione dei presenti? A quanto pare tutti rimarranno molto colpiti, sta di fatto che gli faranno un caloroso applauso.