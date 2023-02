Oroscopo 7 febbraio 2023: Vergine giù di tono, Pesci lontani dai guai

Secondo l’oroscopo del 7 febbraio, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere più guardinghi. Buon momento in amore per il Capricorno

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci vuole coraggio nella vita se volete ottenere traguardi importanti. Non abbiate paura di mettervi in gioco. Attenti, però, alle persone a cui andrete a confidare i vostri segreti e le vostre intenzioni. Non fidatevi di tutti.

Toro. Pensate in grande e non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco. Dal punto di vista sentimentale è importante tenere presente quelle che sono le emozioni del partner.

Gemelli. In amore c’è bisogno di una piccola scossa per riuscire ad aprirvi con la persona a cui tenete. Se siete indecisi, questo è un ottimo momento per riflettere a fondo sul da farsi.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 7 febbraio vi invitano ad essere un po’ più creativi. Sia in amore sia nel lavoro dovete darvi da fare se volete emergere e realizzare i vostri sogni.

Leone. Ci sono delle spese impreviste, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti e le mani meno bucate. Siate un po’ più oculati e non lasciatevi trasportare troppo dall’entusiasmo e dall’emotività.

Vergine. Non siete molto in forma in questo periodo, questo forse perché non siete stati molto bene di recente. Cercate di riprendervi in modo da cominciare al meglio questa nuova settimana.

Previsioni 7 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buone occasioni in arrivo voi voi, soprattutto per i liberi professionisti. Non aspettate che le cose vi capitino, ma siate artefici del vostro destino. In amore ci vuole più passione.

Scorpione. Questo è il momento di fare sul serio in amore secondo l’oroscopo del 7 febbraio. Ascoltate il vostro cuore e siate onesti con voi stessi e con gli altri. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto nel lavoro, ci vuole risolutezza.

Sagittario. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero rendere la vostra vita del tutto diversa. Le vostre giornate potrebbero acquisire un sapore insolito, cercate di fare attenzione.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Cercate di essere risoluti e di cogliere al volo certe occasioni. Non siate troppo polemici e guardate al futuro con maggiore ottimismo.

Acquario. Giornata un po’ uggiosa dal punto di vista dell’umore. Un po’ di malinconia potrebbe attanagliare la vostra mente e spingervi ad incupidirvi. Reagite circondandovi dei vostri affetti più cari.

Pesci. In questo periodo vi conviene stare lontani dai guai e dai problemi. Siete un po’ troppo suscettibili e vulnerabili, pertanto, è il caso di fermarsi un attimo e prestare attenzione ai vostri comportamenti.