Guai seri per Signorini, salta la diretta? Chiesta la chiusura immediata del Grande Fratello Vip

A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip arriva la denuncia da parte del padre di una concorrente. Per Alfonso Signorini si mette davvero male e potrebbero arrivare davvero seri problemi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere

Il padre di Antonella Fiordelisi contro Signorini e il GF Vip

Sui social in queste ore c’è grande fermento dopo gli ultimi accadimenti che hanno visto protagonista l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il giovane sarebbe dovuto entrare nella Casa, anche se ancora non si è capito se come ospite o concorrente. Intanto, il padre della Vippona ha bloccato tutto, denunciando il ragazzo per stolker. Di conseguenza il mental coach non potrà fare più il suo ingresso.

Gli animi dei due sono molto accessi e pochi istanti fa il signor Fiordelisi è tornato di nuovo all’accatto contro l’ex genero e anche contro il programma di Signorini. Il padre di Antonella è tornato protagonista su Twitter, dove stanno circolando gli screen di una sua presunta Instagram Stories nella quale prende nuovamente le difese della figlia, usando parole molto forti.

Diciamo subito che lo screen in questione andrebbe preso con le pinze dal momento che non è possibile verificarlo a pieno. Il profilo Instagram del signor Fiordelisi è infatti blindatissimo e non sempre è possibile leggere ciò che pubblica.

Raga il padre di Antonella ha attaccato Signorini in questa igs, dai che forse la smetteranno di proteggere Tontonella e ce la facciamo a vincere il televoto #gfvip #thepisis #incorvassi #oriele pic.twitter.com/BxemfsQyQY — Tommy Trash (@LoveTrashTV_) February 5, 2023

Chiesta la chiusura del Grande Fratello Vip

Il padre di Antonella sembra davvero un fiume in piena, come si può leggere dal posto sopra pubblicato. Stefano Fiordelisi chiede ad Alfonso Signorini di intervenire e quanto prima a favore della figlia, che secondo lui è vittima continuamente di bullismo. Se nessun provvedimento viene preso nemmeno questa sera, Stefano ha chiesto che venga chiuso definitivamente il programma.

Nelle ultime ore a scatenare il popolo della rete anche l’ultimo litigio tra la gieffina e il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. I due hanno discusso pesantemente e tra di loro sono volati spintoni che poco sono piaciuti. Insomma, un’altra pagina della tv che indigna…